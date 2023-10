Se pronuncia la joven que estuvo de fiesta con Álvaro Prieto antes de morir: "Es todo mentira"

Desde que este lunes se encontrara el cuerpo sin vida de Álvaro Prieto entre dos vagones de un tren en la estación de Santa Justa (Sevilla) las redes sociales se llenaron de mensajes e hipótesis sin ningún tipo de confirmación oficial con el objetivo de encontrar a los posibles culpables de la muerte del joven. Lejos de eso, este martes la autopsia oficial ha revelado que Prieto falleció tras recibir una descarga eléctrica de una catenariadel tren en el que se subió y dónde más tarde se encontró su cadáver en el acoplo de dos vagones.

Además, los investigadores, de mano del delegado del Gobierno andaluz, Pedro Fernández, desmienten que hubiera terceras personas: "La investigación pone de manifiesto algo que era importante descartar, que no ha habido participación de terceras personas y que todos los hechos suceden en solitario", explica.

No obstante, en las últimas horas ha tenido que salir a desmentir bulos y falsas acusaciones una chica que conoció a Prieto en la discoteca el jueves 12 de octubre, antes de que este desapareciera y muriera sobre las 10 de la mañana.

"Todo es mentira, nunca he tenido pareja..."

"Conocí a Álvaro Prieto en la fiesta. Más allá de eso, todo lo que se está hablando de mí es mentira. Yo no tengo ni he tenido pareja. Nadie que me rodea se enfadó por lo sucedido aquella noche. Básicamente, nadie de mi entorno lo conocía", empezó diciendo esta joven en sus redes sociales tras denunciar el haber recibido insultos.

"Dejad de insultarme y no sigáis difundiendo fotos mías ni especulando cosas que no son verdad"

"Por favor, dejad de insultarme y no sigáis difundiendo fotos mías ni especulando cosas que no son verdad. Está siendo todo muy traumático y con esto lo que hacéis es destrozar todavía más. Dejad que la policía haga su trabajo. Detrás de esta historia hay una familia y unos amigos los cuales están pasando el peor momento de sus vidas, y tener que leer todo esto que os inventáis por redes tiene que ser muy duro"

"En la fiesta no pasó nada raro"

La chica subió una historia a su perfil de Instagram en la que se puede ver la captura a una reflexión que transmite a sus seguidores: "El audio que mandó él a un amigo y en el cual aparezco de fondo es un audio sin importancia, no hay nada que sacar de ahí. En la fiesta no pasó nada raro, fue una noche totalmente normal. Lo que le ha pasado a Álvaro es horrible y ojalá esta historia no hubiese terminado así, pero si hay algún culpable no es de mi entorno", sentencia. Esta joven se quiso defender de ciertas hipótesis falsas que acusaban a su supuesto novio de haber ido tras Álvaro Prieto tras enterarse de que había estado intimando con ella.

No bebió alcohol

Precisamente un amigo del delantero juvenil del Córdoba FC también ha querido aclarar que el jueves 12 de octubre Álvaro Prieto no bebió nada de alcohol: "Lo único que dijo es que él era futbolista, que no podía beber", ha señalado.