La plantilla del Racing considera que no es "apropiado" someterse a los test de coronavirus de LaLiga

El futuro regreso que LaLiga ha planificado para los jugadores de primera y segunda división cuenta con un punto clave, los tests a los futbolistas de los clubes.

Esa parte del plan es la que quizá más comentario está despertando en las últimas horas, teniendo en cuenta la falta de tests que hay en España para el personal sanitario y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, los que están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus.

En este contexto, la plantilla del Racing de Santander, equipo de segunda división, junto al cuerpo técnico y el director deportivo del club, han asegurado, a través de un comunicado, que no es "apropiado" someterse a los test del coronavirus, "cuando no hay suficientes para las personas que trabajan en primera línea para frenar la pandemia, especialmente para los sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, farmacéuticos, trabajadores de supermercados y transportistas“.

Los integrantes del Racing afirman que su "prioridad es disputar los once partidos que restan" y acabar la temporada, "tratar de conseguir la permanencia en el terreno de juego" su objetivo en la división de plata, pero piden hacerlo "cuando no suponga ningún riesgo" para su salud ni para la de sus familiares.

"Actualmente, con más de 22.000 muertos en España y 400 fallecidos en la jornada de hoy, pensamos que el fútbol debe quedar en segundo plano. Esta declaración no se debe a nuestra situación clasificatoria, pues desconocemos en qué lugar quedaría el Racing en caso de no jugar los encuentros restantes", señala el comunicado del club santanderino.

Aunque afirman que tienen "la obligación de realizarlos" no se opondrán por "no perjudicar" al club cántabro. "Para fijar la vuelta a los entrenamientos y a la propia competición es preciso someterse al criterio del Ministerio de Sanidad. Entendemos que lo autorizarán cuando pueda desarrollarse de forma segura, pues el fútbol no se trata de una actividad esencial y por sus características obliga al continuo contacto entre las personas que lo practicamos", sentencia.