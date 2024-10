El pique entre Gavi y Vinícius con el 0-4: le enseña los cuatro dedos y el brasileño le recuerda el Balón de Oro

Vinícius Jr. vivió una de sus noches más aciagas con el Real Madrid. Tras anotar un espectacular hat-trick ante el Borussia Dortumnd, el brasileño acabó el Clásico (0-4) enredado entre piques con jugadores del Barcelona y recriminándole a Sánchez Martínez que le mostrara la cartulina amarilla. No fue la noche del brasileño ni la de ningún jugador del equipo de Ancelotti. La defensa adelantada de Hansi Flick fue una trampa en la que cayeron una y otra vez los jugadores blancos, en especial un Mbappé que incurrió hasta en ocho ocasiones en posición adelantada.

El Barcelona destrozó al Real Madrid en una segunda parte en la que trituró a los de Ancelotti, anotando cuatro goles y abriendo una crisis total en Chamartín. Vinícius tuvo una gran ocación en la primera parte, pero erró ante Iñaki Peña. Esa jugada y el gol anulado a Kylian en los primeros 45 minutos pudieron cambiar el guion de un partido que acabó encumbrando al Barça de Hansi Flick. Ya con el 0-4 en el marcador del Santiago Bernabéu, Vinícius tuvo dos encontronazos con Marc Casadó y con Gavi.

El centrocampista sevillano y el delantero brasileño se enzarzaron en un pique en el que el futbolista del Barcelona le mostró cuatro dedos, recordándole el resultado que imperaba en el electrónico del Santiago Bernabéu; mientras que Vinícius, según adelantó el periodista José Álvarez en El Chiringuito, le dijó a Gavi que él se iba a París a recoger el Balón de Oro.

"Le hace una referencia a la altura y le dice: 'Sí, sí, pero el lunes me voy a por el Balón de Oro'", desveló José Álvarez en El Chiringuito.

No fue el único enganchón de Vinícius, quien también se las tuvo con Marc Casadó. Todo por una falta en el que el brasileño se quejó de un empujón del jugador del Barcelona al colegiado, algo con lo que no estaba de acuerdo el joven futbolista culé.

"¡Me empuja!", apunta Vinícius, a lo que Casadó le agarra y se lo recrimina. Entonces, el brasileño estalla: "No me toques. No, no me toques. Que no me toques".

Por último, Vinícius también tuvo un intercambio de opiniones con Sánchez Martínez, que le perdonó la expulsión al brasileño después de que el delantero del Real Madrid le dijera lo siguiente: "¡Tú siempre igual! ¡Tú siempre lo mismo!", en referencia a la cartulina amarilla que le mostró.

