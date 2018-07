Piqué: "El momento más feliz de mi vida fue ganar el Mundial con España"

Gerard Piqué, defensa del Barcelona, se sinceró en un artículo para 'The Players Tribune' en el que afirmó que el "momento más feliz" de su carrera "fue ganar el Mundial para España" y que eso es compatible con sus ideas sobre Cataluña porque están en su "sangre".

"Me siento extremadamente orgulloso de vestir el escudo cada cuatro años en el Mundial. Eso puede sorprender a alguna gente. La televisión en Madrid te contará una historia diferente sobre mí, dirá que soy un traidor y que quiero romper el país por mi apoyo público al derecho del pueblo catalán a votar en un referéndum de independencia", señaló.

"Es una posición difícil para mí porque el momento más feliz de mi vida fue ganar el Mundial para España, pero por otro lado ser catalán está en mi sangre. Es mi pueblo, mi herencia, mi tierra. Cuando el ochenta por ciento de los catalanes dicen que quieren tener el derecho a votar, creo que deben ser escuchados. Si esa opinión hace que mis compatriotas me odien... bueno, estoy tranquilo", añadió.

Piqué, que ya ofreció una multitudinaria rueda de prensa para hablar sobre este asunto, sigue defendiendo que "nunca" ha desvelado lo que votaría: "No intento ser político e influir en la gente. Lo que yo crea es irrelevante, es sólo una opinión entre millones".

Pero insistió en que las "personas de Cataluña tienen el derecho a votar de manera pacífica" y defendió su derecho a defenderlo.

"Me dicen que juegue al fútbol y me calle, que es lo que sé hacer. Lo siento, pero no es callarse y jugar. Hay mucho más en la profundidad de un futbolista de lo que la gente cree. Es importante que nos expresemos", apostilló.

Por otro lado, el central del Barcelona anunció que tiene un grupo de whatsapp con compañeros de la selección del Real Madrid en el que intercambian bromas.

"Mi grupo favorito de whatsapp os va a sorprender. Hace poco, cuando estábamos ocho o nueve puntos por encima del Real Madrid en Liga, abrí un grupo muy especial con algunos de los jugadores con los que coincido en la selección y que juegan en el Real Madrid y Barcelona", desveló.

"Si sólo lees lo que la prensa dice, pensarás que nos odiamos unos a otros. Pero, de hecho, nos llevamos bien. Nos escribimos sobre tácticas y sobre filosofías de fútbol, incluso de los libros que nos estamos leyendo. Somos como niños y es especialmente gracioso ahora que les llevamos quince puntos al Madrid en Liga", relató.

"Mando respuestas muy creativas. La temporada pasada, cuando el Madrid lo ganaba todo, ellos se sentían muy bien y no dejaban de decir mierdas constantemente cuando nos veíamos en los entrenamientos de la selección", añadió.

Y bromeó sobre las publicaciones en redes sociales. "Cada vez que ganaban un partido subían fotos en Instagram del vestuario, ¿os acordáis?. Sonrientes y flexionando sus músculos como 'La Roca' y diciendo #HalaMadrid con un montón de emojis de trofeos. Esta temporada, sin embargo, el ambiente es diferente. Todas sus fotos son como muy sombrías.

"3 puntos hoy. ¡Debemos seguir trabajando duro!", dicen. Así que yo les envío mensajes de texto en el grupo: "Vamos chicos, ¿por qué estáis tan serios?". Y les pongo un pequeño emoji llorando y otro risueño", destacó.