Pillan a un árbitro orinando en medio del campo antes de un partido de la copa brasileña

El árbitro Denis Da Silva Ribeiro ha protagonizado la imagen más surrealista de la jornada en el planeta fútbol. Las cámaras pillaron al colegiado orinando en el centro del campo antes de dar inicio a un partido de la copa brasileña.

Da Silva Ribeiro no pudo aguantarse y terminó orinando con total naturalidad pocos segundos antes del pitido inicial. La imagen se ha producido en Brasil, pero no ha tardado en dar la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

El árbitro hacía sus necesidades a través del pantalón mientras disimulaba para no ser descubierto, pero fueron las cámaras de televisión las que captaron esta imagen insólita en el fútbol carioca.

Boavista y Goiás disputaban un partido de la copa brasileña que se llevaron los locales por tres goles a uno, pero sin duda, este partido no se ha hecho viral por el resultado...

Muchos de los usuarios de las redes sociales critican al árbitro por no acudir al servicio para hacer sus necesidades, ya que no el partido no había comenzado y no tenía que pararlo.