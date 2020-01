Peter Shilton no perdona la 'Mano de Dios' de Maradona: "Es el mejor jugador de la historia, pero no lo respeto"

El guardameta británico Peter Shilton, a parte de pasar a la historia por ser uno de los mejores porteros de Inglaterra y el jugador con más partidos con el combinado nacional, también pasó a la historia por encajar uno de los goles más llamativos e irreverentes del siglo pasado, el celebre gol con la mano de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986.

Más de tres décadas después sigue sin perdonar al astro argentino por no disculparse por la acción. "Lo admitió de manera indirecta, diciendo que era la "Mano de Dios', pero no se disculpó ni mostró ningún remordimiento" aseguró en una entrevista para 'The Guardian'.

Además, revelo que hace unos años tuvo la oportunidad de compartir plató con el '10' argentino y sin embargo lo rechazó puesto que creía que "no se disculparía". "No le daré la mano ni lo reconoceré" añadió. Sin embargo, si que desveló que para él es el "mejor jugador de la historia" pero que no le respeta "como deportista" y "nunca" lo hará.

Shilton encajó un 2-1 en aquellos cuartos del mundial de México, el otro de los goles también fue del 'Pelusa' en una acción individual sin precedentes que se conoce popularmente como 'El Gol del Siglo'. Argentina acabaría imponiéndose en la final a Alemania en una Copa del Mundo para la historia.

"No estábamos en el estado de ánimo correcto después de lo que sucedió [la 'mano de Dios']. Cuando sabes que alguien está haciendo trampa en un gran partido como ese, tu estómago cae. Así que no estábamos muy en sintonía con nuestra defensa" aseguró en referencia al 'Gol del Siglo', aunque sin restar valor a una jugada "típica" de Diego.