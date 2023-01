El periodista Carlos Quílez: "Todavía queda por cotejar si los restos de esperma son de Dani Alves"

El periodista Carlos Quílez es uno de los comunicadores que más han seguido el caso Dani Alves y ha comparecido en directo en Antena 3 Noticias para aportar más información sobre la última hora del caso y de lo que ocurrirá en las próximas horas.

¿Por qué tardó tanto la Policía en detener a Dani Alves?

"Es extraño ya que la chica rompió a llorar en la puerta de la discoteca y enseguida dijo, textualmente 'un famoso me ha penetrado' pero fue poco después cuando aportó el nombre de Dani Alves a una agente de los Mossos d'Esquadra, una de las primeras personas que consiguió atender a la joven de 23 años. Llama mucho la atención que hayan tardado más de 15 días en detener a Dani Alves. Quizás al ser un famoso la policía quiso tener más lupa. Creo que fue deficiente el hecho de que se tardara tanto", explica Quílez.

¿Cómo se cotejan los restos biológicos?

"El auto de prisión por el que el juzgado de Instrucción dicta la entrada en prisión de Dani Alves habla sobre la presencia de restos biológicos de esperma de Dani Alves en la ropa que portaba aquella chica en aquel momento. Sin embargo, el hecho de que tenga restos de esperma no es suficiente, tiene que haber un cotejo para comprobar si esos restos biológicos corresponden con el ADN de Dani Alves, eso todavía no se ha hecho. Aun no sabemos si esa espera pertenece o no a Dani Alves. Si finalmente así es se desmoronará por completo la declaración del jugador", nos cuenta el periodista Carlos Quílez.

¿Por qué Alves ha pedido declarar otra vez?

"Fundamentalmente porque ha declarado 4 cosas diferentes en menos de 6 horas, ante la policía, ante Antena 3 y ante la justicia en dos ocasiones. Creo que finalmente dará una versión conjunta. Alves está pasando las noches de la misma forma que una persona que jamás se habría imaginado el estar en esa situación, acostumbrado a vivir en una jaula de oro. Sí sabemos que tiene el asesoramiento y la protección de un preso de confianza y está en esa fase llamada de 'periodo'. Si finalmente es condenado la cárcel decidirá a que celda, a que grado, o que módulo tiene que ir. No lo está pasando bien pero tiene el apoyo de un preso de confianza", sentenció el periodista.