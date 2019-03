Pepe: "Cristiano sigue marcando goles y no paran de criticarle; ya quisiera yo estar como él"

Pepe afirma que el Madrid afronta el partido de Champions ante la Roma "con humildad y espíritu de equipo". El central, que compareció en rueda de prensa antes de la vuelta de octavos, alabó el trabajo de Zidane desde su llegada: "Zidane nos ha aportado muchas cosas en poco tiempo. Primero, el trabajo en equipo, y también nos ha dado unión. Es un mítico jugador y ahora como entrenador hay que dejarle que haga su trabajo tranquilamente. Seguramente va a ser uno de los mejores entrenadores del mundo con muchos títulos".

El central también advirtió del peligro que tiene la Roma a pesar del buen resultado de la ida: "La Roma tiene grandísimos jugadores, es un equipo grande en Italia y en Europa. Tienen jugadores muy rápidos en bandas y van a hacer de todo para dificultar nuestro trabajo. Pero nosotros vamos a defender el escudo del Madrid y a darlo todo".

Además, Pepe elogió a toda la plantilla por encima de las individualidades: "Todos los jugadores del Madrid tienen capacidad de aportar cosas al equipo. Somos privilegiados de vestir esta camiseta. Como capitán he visto que la afición nos ha apoyado. Eso se siente dentro del campo; nosotros pedimos que la afición siga haciendo eso contra la Roma, porque va a ser un partido complicado para nosotros. Llevamos una ventaja buena y juntos somos mucho más fuertes".

No entiende las críticas a Cristiano

Pepe también alabó a Cristiano, ya que no entiende que siga habiendo críticas por sus números y actuaciones esta temporada. "Cristiano es Pichichi, ha marcado muchos goles y la gente le sigue criticando. Yo quisiera estar en la situación de Cristiano. Tenemos que centrarnos en lo nuestro y trabajar. Nuestra afición y nosotros somos mucho más fuertes", aseguró el central.

Sobre los minutos que están teniendo los centrales madridistas, Pepe admitió que Varane y Ramos han merecido más minutos juntos: "Varane y Sergio han jugado más este año porque se lo han merecido y tienen calidad. Yo trabajo para dificultar el trabajo del entrenador. Intento hacerlo lo mejor posible".

Con respecto a las lesiones, Pepe cree que "no hay que volverse locos". "El club y nosotros sabemos que tenemos muchas lesiones por motivos diferentes. Tampoco vamos a volvernos locos y a decir que vamos a ganar la Champions. Queremos ganarla, pero hay otros equipos con mucha calidad y la misma capacidad que nosotros. Vamos a tener que dejarlo todo", dijo, destacando que el objetivo común es "ganar la Champions".

Por último, aseguró que para él significa mucho "vestir la camiseta del Real Madrid" y dijo que estrechará la mano a Keita sin ningún problema, en relación a que el jugador de la Roma no le perdona su actitud cuando este jugaba en el Barcelona. "Defiendo este escudo e intento hacerlo lo mejor, como si fuera mi casa. Este club me ha dado mucho y tengo mucho cariño por el Madrid; yo extenderé la mano a Keita, no sé la otra parte qué va a hacer".