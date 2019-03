Pep Guardiola: "Todavía no he decidido mi futuro"

El entrenador del Bayern Múnich, Pep Guardiola, dijo hoy que todavía no ha tomado una decisión acerca de si renovará o no con el club bávaro, equipo con el que tiene contrato hasta el final de esta temporada. "Todavía no lo he decidido", dijo hoy Guardiola en Múnich a la vez que rechazó informaciones acerca de supuestas ofertas de otros clubes. "No he recibido ofertas de ningún otro club del mundo", aseguró Guardiola.

Guardiola insistió en que seguirá dando lo mejor por el Bayern y declaró que entiende que el club probablemente no esté satisfecho con él por no haber tomado una decisión sobre su renovación. "He dado lo mejor de mi y seguiré dando lo mejor. Estoy agradecido de poder estar con este equipo", explicó.

Desde el Bayern, optimistas para su renovación

El presidente del Consejo Directivo del Bayern, Karlheinz Rummenigge, se ha mostrado recientemente optimista sobre las posibilidades de renovar con Guardiola. Rummenigge recordó que, al venir al Bayern, Guardiola rechazó ofertas de más peso económico de la Liga inglesa lo que muestra una identificación del preparador con el club.

El último entrenador que ha permanecido en el Bayern más de tres temporadas fue Ottmar Hitzfeld en su primera etapa en el club que empezó en 1998 y terminó en 2004.