Pellegrini ve igualdad en su duelo ante el PSG: "La eliminatoria está al 50%"

El portero inglés, Joe Hart, se perdió el encuentro ante al Bournemouth tras la lesión que sufrió en el derbi de Manchester antes del parón internacional. Pellegrini, en rueda de prensa en el Parc des Princes, habló sobre el meta del City: "Hart ha trabajado sin problema en los últimos días. Ha pasado pruebas médicas y físicas y puede jugar sin problemas".

La mala noticia para los ingleses es que el regreso de Yaya Touré tendrá que esperar: "Yaya tiene un problema en la rodilla y no podrá jugar", advirtió Pellegrini en rueda de prensa.

Eliminatoria igualada

El entrenador del City estima oportuno que los cuartos de final serán igualados: "Los dos equipos tienen opciones de seguir adelante. La eliminatoria está al 50%", declaró el chileno. Pellegrini, además, destacó la importancia de la eliminatoria para el proyecto del City: "Es importante para el club, los aficionados, los jugadores… la temporada pasada no pudimos avanzar porque nos encontramos al Barcelona. Esta temporada hemos mejorado. Sabemos que el de mañana será un partido difícil pero creemos que tenemos opciones de avanzar".

Kevin De Bruyne, que volvió a jugar con el City el pasado sábado, fue otro de los protagonistas de la rueda de prensa. "Siempre es un jugador importante para nosotros. No hemos venido a París a empatar a cero. Haremos nuestro juego habitual. Kevin es alguien que tiene gol, así es que veremos si puede jugar los noventa minutos".

Mangala: "Respeto a Ibrahimovic y Cavani, pero no me dan miedo"

Eliaquim Mangala también habló ante los periodistas. El defensa advirtió de la calidad de la delantera parisina, aunque admite no sentirse intimidado: “Respeto a Ibrahimovic y a Cavani, pero no me dan miedo”.

Sobre el partido, Mangalá dijo: "El PSG es un equipo grande en Europa con un proyecto que sigue avanzando. El de mañana es un partido grande para nosotros. Ya jugaron los cuartos de final la temporada pasada, debemos respetar eso".

"Tuvimos el partido del sábado, pero los jugadores ya están recuperados", declaró el central francés. “Es una gran motivación, el equipo se ha recuperado”.