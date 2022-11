Pedro: "Va a ser muy difícil repetir una tercera Eurocopa"

Pedro Rodríguez destacó la dificultad que tendrá España de volver a repetir éxito en la defensa de la corona y convertirse en la primera selección de la historia que gana el título en tres ocasiones consecutivas. "Va a ser muy difícil repetir una tercera vez, hay selecciones muy buenas pero vamos a ir paso a paso, primero el grupo difícil con buenos rivales y luego ir avanzando con el deseo de llegar a la final", aseguró. "Estamos con ganas de poder hacerlo bien, ahora de que estén todos los compañeros con el grupo y ganar el último partido de preparación para ir a Francia con la mejor preparación y ganas posibles", añadió.

Pedro se incorporó de nuevo a la concentración de la selección española en La Ciudad el Fútbol, feliz de estar entre los 23 elegidos de Vicente del Bosque y con sus mejores deseos de volver a colaborar en el campo con la selección tras un año irregular con el Chelsea. "Las espectativas son querer jugar y ayudar, estar con los compañeros y ayudar a España a intentar conseguir otra Eurocopa que sería muy bueno conseguirla", dijo.

También elogió a Nolito, con quien compite por un puesto. "Está consiguiendo muchos goles, jugando muy bien para el equipo y para España. Lo importante es que aquí estén los mejores y él lo es. Lo está demostrando". Y terminó mostrándose convencido de que Juanfran, que se incorporó a la selección, ya tiene olvidado el disgusto de su fallo en el penalti de la tanda final de la Liga de Campeones. "Está olvidado seguro, son cosas que pasan y él vendrá aquí con el chip cambiado con el deseo de hacerlo bien y lo ocurrido quedará atrás".

"Es una pena que Bartra se tenga que ir"

El exjugador del Barcelona lamentó que Marc Bartra tenga que seguir sus pasos y abandonar el club, para firmar por el Borussia Dortmund alemán. Pedro comparó la salida de Bartra del Barcelona con la suya y dejó un mensaje crítico a la filosofía del F. C. Barcelona: "Es una pena que un jugador que lleva toda la vida en el club, defendiendo esos colores desde pequeño, se tenga que ir".

"Evidentemente Marc no va a ser de otro equipo que no sea el Barcelona, por lo que es una lastima pero al final los jugadores necesitan minutos y se toman este tipo de decisiones como la tuve que tomar yo en su día y ahora él", añadió. Pedro deseó públicamente suerte a Bartra en su nueva aventura. "Le deseo lo mejor, ojalá que no se haya equivocado. Creo que allí va a tener muchos minutos".