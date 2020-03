Parejo, sobre el cierre de Mestalla: "No nos quedaremos de brazos cruzados mientras otros pisotean el escudo"

El capitán del Valencia, Dani Parejo, criticó algunas de las medidas contra la expansión del coronavirus, como que se juegue a puerta cerrada el partido del próximo martes entre su equipo y el Atalanta, de la Liga de Campeones, en un escrito en redes sociales, al mismo tiempo que reclamó hacer caso a los expertos en la materia.

Parejo admitió que no se puede proteger a los seres queridos en una situación como la actual “de otra forma que no sea haciendo caso a los expertos”. “Soy el primero que no quiere que haya un solo contagio más y por eso soy el primero que se indigna cuando ve medidas que se adoptan que no tienen coherencia”, dijo Parejo, y señaló que las medidas varían según las comunidades autónomas.

“No soy un experto ni mucho menos”, resaltó el jugador, que entiende que “por puro sentido común” si se permiten las concentraciones en Fallas, no se cierran los aeropuertos y se celebran algunos acontecimientos deportivos o culturales se debería permitir que se jugara con público el encuentro Valencia-Atalanta.

“Cada vez que saltamos al césped nos dejamos la piel por el escudo y ahora no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras otros lo pisotean”, subrayó. La recomendación del Ministerio de Sanidad, hecha orden por la Consejería de Salud Pública de la Comunidad de Valencia, es que se jueguen sin público aquellos encuentros en los que estuviera prevista una masiva presencia de seguidores de equipos del norte de Italia y el Valencia había vendido 2.377 entradas a los aficionados del Atalanta.

El Gobierno italiano emitió en la madrugada del domingo un decreto por el que prohíbe entrar o salir de varias regiones, entre ellas Lombardia, en la que está la ciudad de Bérgamo, sede del Atalanta, salvo algunas excepciones, como la de urgencia laboral