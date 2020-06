La UD Las Palmas presenta su propuesta de protocolo para poder jugar con público

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, lo había anunciado y este lunes han enviado a la Liga y al Gobierno canario su propuesta de protocolo para poder jugar con público sus partidos en el Estado de Gran Canaria.

"Si se nos da la posibilidad de abrir el estadio este sábado o el próximo (ante el CD Lugo), será con máximas garantías para nuestros aficionados y podrá venir quien quiera. Que la gente pueda venir al fútbol ofrece una buena imagen para Canarias, y el principal motor de nuestra tierra es el turismo", ha asegurado el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, en la emisora oficial UD Radio.

La UD Las Palmas recibe este sábado 13 de junio el Girona en la reanudación de la competición tras la epidemia del coronavirus y su intención es que se pueda jugar con el 30% del aforo.

El dirigente isleño ha confirmado que la próxima temporada 2020-2021 no habrá nuevos abonados y, si alguien decide no renovar, "su abono se guardará para entradas, queremos ser cautos mientras no haya una vacuna".

La entidad ha publicado este lunes un comunicado en el que explica que los abonados que decidan acudir a cualquiera de los partidos de la presente temporada que las autoridades sanitarias y deportivas permitan, no perderán su derecho de compensación.

"Los aficionados no van a perder su dinero, los que vengan esta temporada lo harán de forma gratuita, y quien quiera renovar la próxima campaña lo hará con un 25 por ciento de descuento", ha detallado Ramírez.

La Liga se reanuda de forma oficial este jueves con el Sevilla-Betis, primera partido que se va a jugar en España tras la epidemia del coronavirus.

Javier Tebas, presidente de la Liga, aseguró anoche que es partidario de que entre público en los estadios en cuanto las autoridades sanitarias lo consideren oportuno, aunque sea en algunos territorios y en otros no.

Canarias es una de las comunidades autónomas que ya esta en fase 3 de la desescalada y la gestión ha sido transferida al Gobierno canario, que puede legislar, siempre con el visto bueno de Sanidad, que este martes va a presentar la guía para la denominada ‘nueva realidad’, la fase posterior a fase 3.