El padre de José Antonio Reyes relata su complicado día a día: "Mi única salida es al cementerio y de vuelta a casa"

A punto de cumplirse un año de la fatídica muerte en un accidente de tráfico de José Antonio Reyes, su padre, Paco Reyes, ha desvelado en una entrevista su terrible día a día desde la muerte de su hijo.

"No te lo puedes ni imaginar. Mi única salida es ir al cementerio a las 9 de la mañana y para acá (su casa). No salimos de aquí para nada. Mi mujer ha perdido ya 40 kilos y no ha pisado ni el escalón de la calle. Esto lo piensas todos los días, te lo recuerdan por una parte o por otra", reconoce Paco en una entrevista a durante un reportaje en Movistar.

El 1 de junio de 2019 José Antonio Reyes moría en ese fatídico accidente de tráfico. Desde ese día, como admite Paco Reyes, sus padres no han vuelto a ver un partido de fútbol.

"No he visto ningún partido de fútbol ni nada. Solo el del homenaje del Extremadura. Y el derbi ni siquiera lo pudimos ver. Son de los días que más lo recuerdas y esos son los más malos que puedes pasar. Su Sevilla lo era todo para él", explica el padre de Reyes.