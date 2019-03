Paco Jémez: "Si hay posibilidad de seguir, en Primera o en Segunda, me gustaría seguir siendo entrenador del Rayo"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, expresó su deseo de seguir la próxima temporada en el club madrileño, ya sea en Primera o en Segunda. Paco Jémez, que cumple su cuarta temporada en el Rayo Vallecano, acaba contrato el próximo 30 de junio con el equipo madrileño, que a falta de una jornada está situado en descenso y tiene muy complicada la permanencia.

"El lunes por la tarde me reuní con el presidente (Raúl Martín Presa) y también se lo hice saber a Felipe Miñambres (director deportivo). Les dije que si lo creen conveniente me tomen como alternativa para ser el entrenador del Rayo y que si hay posibilidad de seguir, seguiré en Primera o en Segunda", dijo Jémez, en rueda de prensa.

"He abierto la posibilidad a que nos sentemos para hablar. En eso hemos quedado. Luego mi continuidad o no en el club dependerá de muchas cosas y de quiénes vamos a estar. Eso nos llevará tiempo. Tendría que tener, en caso de descenso, la suficiente firmeza y respaldo del club para ver que va a ser un proyecto importante para volver a Primera. Yo solo me he puesto a disposición del club", confesó.

"Solo quiero abrir una ventana para que me tengan en cuenta, porque me gustaría dejar al club en Primera. No se me caen los anillos por entrenar en Segunda y posiblemente hay más opciones de que me quedara en Segunda o Primera", concluyó.