Ousmane Dembélé: "De 2017 a 2021 he perdido cinco años de mi vida"

Ousmane Dembélé ha repasado lo ocurrido desde su llegada al Barcelona en el verano de 2017. El atacante galo no ha tenido continuidad durante sus cinco primera temporadas como culé, lastrado por las lesiones y su bajo rendimiento. Pero la llegada de Xavi ha cambiado su situación.

Ahora, Dembélé ha hablado sobre esa etapa en una entrevista a RMC en la que sorprende al asegurar que durante cinco años, de 2017 a 2021, perdió cinco años de su vida.

"¿Mi estilo de vida en mis primeros años en el Barça? Yo era joven como todos los demás, pero logré salir de esta situación. Sin embargo, no todo es como la gente imaginaba. De 2017 a 2021 he perdido el tiempo enormemente. He perdido cinco años de mi vida", admite Dembélé.

El delantero francés recuerda esa etapa plagada de lesiones.

"Tuve muchas lesiones en los isquiotibiales. Si no trabajas, te estancarás. Te vas a hacer daño, si no te fortaleces, me decían. Con Koeman y Xavi, mejoró. Desde ese momento, no he tenido ninguna lesión. Cruzamos los dedos, seguimos trabajando. Estoy bien, me siento bien en el Barcelona, tengo la confianza de todo el equipo, de todo el club y estoy feliz", admite Dembélé.

"Mi objetivo es ganar la Champions con el Barcelona"

La llegada de Xavi Hernández ha cambiad el rol y el papel de Ousmane Dembélé en el equipo. El entrenador catalán ha manifestado su confianza en 'El Mosquito' desde el primer momento y el rendimiento en este inicio de temporada le ha dado la razón.

"Con la confianza de Xavi, me vi obligado a quedarme. Tengo muchas ganas de que el Barça vuelva a ganar la Champions League. Hace siete años que el club la ganó", explica Dembélé.

"Mi objetivo es ganar la Champions con el Barcelona. Que el Barcelona recupere la Champions, ya hace siete años que la ganó. Ganar títulos: La Liga, la Champions, eso es lo más importante", afirma Ousmane Dembélé.