OFICIAL: James Rodríguez ficha por el Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano ha hecho oficial este lunes el fichaje de James Rodríguez para esta temporada 2024-2025 con opción a otra si equipo y jugador así lo quieren. El conjunto madrileño protagoniza así uno de los fichajes random de este final de mercado veraniego e incorpora a un jugador contrastado, lleno de talento y que ha 'resurgido' en los últimos meses tras ser nombrado MVP de la Copa América.

De esta manera lo anunció el Rayo en sus redes...

Ha sido el club vallecano el que ha ido preparando el terreno a sus aficionados para anunciar en redes sociales el fichaje de James, comenzaron este lunes sobre las 14:00 de la tarde con un primer tuit en el que ya dejaron caer una pista importante: "Se va acercando la hora del café, ¿no?"; 30 minutos más tarde publicaron un vídeo en el que se ve el brazo de un hombre cogiendo la camiseta del Rayo: "Cambio de vestuario y estamos", decía el club en redes; y fue finalmente a las 15 de la tarde cuando se hizo oficial: "James Rodríguez es nuevo jugador del Rayo Vallecano. El MVP de la Copa América 2024 llega al Club en la temporada del Centenario ¡Bienvenido, James!".

Tal y como ha explicado el Rayo en el comunicado sobre su fichaje: "El club firma así su fichaje estrella en la que es su temporada más especial por cumplir 100 años de historia; de valentía, coraje y nobleza. James representa los valores del Club y asegura que tiene "ganas de soñar y hacer cosas grandes". Esta es tu casa, ¡bienvenido, James!".

"Tengo ilusión de jugar y ganar aquí, recuerdo que el ambiente..."

El propio jugador de 33 años también valoró su fichaje por el Rayo Vallecano: "Con mucha ilusión de poder jugar un partido acá y poder demostrar que quiero ganar... estoy muy contento. El ambiente era muy bueno", dijo el futbolista al recordar su visita a Vallecas cuando jugaba para el Real Madrid.

James 'resurgió' en la pasada Copa América

James, de 33 años, no podrá compartir vestuario con Radamel Falcao, que abandonó el club este verano, pero espera ser una pieza importante en un equipo cuyo objetivo es salvar la categoría. El ex del Madrid vuelve a la Liga 4 años después de pasar por el Everton, el Al-Rayyan, el Olympiacos y el Sao Paulo. No obstante, su gran Copa América 2024 (perdió la final ante la Argentina de Messi) le volvió a poner en la órbita de muchos clubes grandes que querían hacerse con sus servicios. El colombiano fue elegido MVP de la Copa América y batió el récord de más asistencias dadas por un solo jugador (6) en el mismo torneo.

El internacional cafetero tenía claro que quería volver a jugar en una liga competitiva y además priorizó su vida en Madrid a fichar por equipos de la MLS o de Arabia Saudí que lógicamente le habían ofrecido un mejor contrato en términos económicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com