Oblak: "No nos preocupa llegar al derbi tras dos derrotas"

Jan Oblak es uno de los pocos fijos que tiene Diego Simeone en su once titular. Tras empezar en el banquillo a pesar de ser el portero más caro de toda la Liga BBVA, el esloveno se ha hecho un hueco y es de los más destacados del Atlético. Y cada vez está más adaptado y hablando castellano con más naturalidad.

Por ello ha hablado del próximo envite de los rojiblancos, que es ante todo un Real Madrid: "No estamos preocupados por llegar al derbi tras dos derrotas. Esto es fútbol. Ganas dos, cinco, diez partidos y puedes peredr también. Jugamos fuera contra el Villarreal, que ahora es líder, y contra el Benfica, que tiene un equipo fuerte y juega bien pero perdimos por mala suerte. Tuvimos bastantes ocasiones y sufrimos dos goles en dos tiros. Ahora tenemos otro partido".

El esloveno sabe que no será ni mucho menos fácil: "El Real Madrid es un equipo muy grande con grandes jugadores. Están fuertes y juegas muy bien. Además reciben pocos goles. Siempre vamos a ganar el partido, sabemos que no va a ser fácil pero entraremos fuerte y haremos lo posible. Las claves estarán en detalles. En detalles pequeños. Buscaremos aprovechar las ocasiones para marcar y no encajar goles. Nunca hay favorito en los derbis. Jugamos en casa y esperamos que al final toda la gente esté feliz".

Oblak tiene claro cuáles son los objetivos del Atleti esta temporada: "Queremos estar entre los tres primeros y estar en Champions la próxima temporada. Es nuestro objetivo. Y en Europa buscamos llegar lo más lejos posible. Quedan muchos partidos. A nivel personal no tengo objetivos, si el equipo logra estos objetivos estaré feliz y conseguiré el mío, que es el objetivo del equipo".

Además, y para terminar, destaca todo lo que se ha encontrado en el club rojiblaco, en especial a Diego Pablo Simeone: "No me ha sorprendido nada del Atlético en lo que llevo aquí. Todos están siempre para ayudar y hacen que sea mucho más fácil el trabajar. En el Atlético toda la gente quiere mejorar y siempre estar en lo más alto. Simeone es un gran entrenador, no lo digo solo yo sino también los resultados. Sabe mucho de fútbol y hace un gran trabajo".