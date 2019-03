Nuno: "Estamos avergonzados de la imagen que hemos dado"

El entrenador del Valencia, Nuno Espirito Santo, reconoció tras la derrota de su equipo ante el Gante (1-0) que hicieron un "muy mal partido" y aseguró que están "avergonzados" por la imagen que ofrecieron en Bélgica.

"Fuimos desbordados, para nada fuimos el equipo que hemos sido y que queremos en el futuro. Estamos avergonzados de la imagen que hemos dado. Es obvio que lo que pasó no es para nada la imagen que queremos dar. Ha sido un muy mal partido, sobre todo en la primera mitad, en la que nos hemos igualado en agresividad al contrario y apenas hemos generado juego", apuntó en rueda de prensa.

"Por imagen y juego no es para nada lo que queremos ser, ni el equipo que debe representar a un club como el Valencia, pero no creo que hayamos tocado fondo. Estamos siendo bastantes irregulares, no acabamos de repetir buenas actuaciones y eso es lo que necesita el equipo, crecer y mejorar", agregó.

El técnico luso explicó que ahora es el "momento de reflexionar porque hay cuestiones individuales que debemos mejorar bastante. No acabamos de reencontrar el camino del equipo que éramos antes".

Descarta de nuevo a Negredo

Preguntado por la situación del delantero Álvaro Negredo, a quien hoy descartó por quinto partido consecutivo, comentó que "nunca he dejado de contar con un jugador que demuestre que quiere estar en el equipo. Buscamos lo mejor para el equipo basado en el rendimiento, no hay una cuestión personal".