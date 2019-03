Nuno: "He escuchado los pitos y me duelen"

"Lo he escuchado y me duele personalmente, pero me quedo con el resultado. La gente se va a casa con una victoria ante el vecino y pese a esas críticas sólo tengo palabras de agradecimiento o a ellos porque nos ayudó el año pasado y sé que con trabajo va a cambiar su opinión", dijo Nuno en rueda de prensa.

Nuno insistió en que lo más importante hoy había sido la victoria y haber conseguido tres puntos importantes que les acercan a los puestos de arriba de la clasificación. "El camino es este, sumar para alcanzar los puestos de 'Champions'", añadió.

La ausencia de Negredo, "bastante explicada"

Respecto a los cánticos de apoyo de la grada a Álvaro Negredo, Nuno dijo que su caso, después de cuatro partidos no convocado, estaba "bastante explicado" e insistió en que no hay nadie mas interesado que él en que el jugador madrileño recupere su nivel.

"El cuerpo técnico trabaja para que suba su rendimiento. Debo analizar el momento en el que está el jugador y, repito, no hay nadie más interesado que yo en que Álvaro esté con nosotros", comentó. Para Nuno hubo momentos en el partido en el que hicieron un buen juego, aunque añadió que tienen mucho margen de mejora y van a buscarlo.

"El equipo está mejorando pero para nada es nuestra mejor versión, si bien se trabaja mejor desde un resultado positivo y por lo tanto con lo que me quedo se con el hecho de que es un buen resultado", añadió. En opinión de Nuno, el equipo sufre por su juventud, tras recordar que son la plantilla más joven de la Liga, pero recordó que tienen jugadores que se están recuperando para tener más tranquilidad.