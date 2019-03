Nuno: "Ahora estamos en buena posición, pero no se puede pensar que está hecho"

El entrenador del Valencia, Nuno Espirito Santo, señaló tras el triunfo en Mestalla ante el Gante que su equipo se ha quedado en una buena posición en la clasificación, con cinco puntos de ventaja sobre los belgas y el Olympique de Lyon, aunque matizó que no deben pensar que está todo hecho aún.

"Es un buen resultado que nos deja en una buena posición pero no es definitiva, el grupo se ha roto pero quedan tres partidos por jugar y no se puede pensar que está hecho. El próximo partido puede ser determinante", reconoció en referencia a la próxima visita al Gante. Sobre el desarrollo del encuentro apuntó.

"La primera parte nuestra fue muy buena, con un juego dinámico, hemos hecho un muy buen trabajo y la pena ha sido no concretar las ocasiones pero eso va a llegar, estoy seguro". "Sabíamos que el Gante es un muy buen equipo y vino a disputar el partido y no me sorprendió su planteamiento atrevido", señaló respecto al rival.