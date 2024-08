Le Normand se presenta como jugador del Atlético al puro estilo de Simeone: "Cabeza fría y partido a partido"

El Atlético de Madridhizo oficial el fichaje de Robin Le Normand el pasado 27 de julio. Aunque el futbolista francés ya estrenó la elástica rojiblanca en un amistoso ante la Juventus, este miércoles ha vivido su puesta de largo ante los medios de comunicación en el auditorio del Cívitas Metropolitano.

El nuevo '24' de las filas de Simeone ha sido recibido por el presidente del club madrileño, Enrique Cerezo, que ha sido el primero en tomar la palabra para recalcar "el gran trabajo" que está haciendo el Atlético "para seguir creciendo como lo viene haciendo estos años".

"Nuestro protagonista de hoy es un jugador al que todos conocemos. Un jugador muy querido en San Sebastián", ha comenzado Cerezo, asegurando a Le Normand que "con sus características y trabajo va a triunfar seguro". "Ya has podido conocer en primera persona lo que representa el Atlético de Madrid. Ahora comienza la hora de la verdad", ha añadido el presidente rojiblanco.

"Ya has podido conocer en primera persona lo que representa el Atlético de Madrid"

"Un paso adelante"

Le Normand ha tomado la palabra para, en primer lugar, "dar las gracias" a Cerezo por sus palabras de bienvenida: "Me siento muy ilusionado y con ganas de pisar este estadio". El español, de origen francés, también se ha mostrado agradecido con sus compañeros: "Ha sido espectacular. Me han acogido los compañeros de una manera espectacular, todos me han ayudado".

El nuevo jugador rojiblanco ha llegado al Atlético de Madrid tras militar Real Sociedad desde 2016. Como txuri urdin ha jugado 221 partidos oficiales y ha conquistado la Copa del Rey en La Cartuja en 2021. También ha jugado 17 veces con la Selección Española de Fútbol, con la que se ha proclamado campeón de la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa 2024.

"Es lo que buscaba, competir en todas las competiciones y un equipo que me diera dar un paso adelante en mi carrera"

El siguiente paso para que la trayectoria de Le Normand creciese fue dar el 'sí' a formar parte del conjunto de Simeone, tal y como ha explicado el defensa: "Era dar un paso adelante en mi carrera, es lo que buscaba, competir en todas las competiciones y un equipo que me diera dar un paso adelante en mi carrera".

Filosofía rojiblanca

Le Normand ha contestado al puro estilo de Simeone tras ser preguntado por el techo del Atlético, con un "partido a partido": "Primero hay que hacer una buena pretemporada y empezar con buen pie y luego exigirnos lo que nos estamos exigiendo todos. Hay que mantener la cabeza fría e ir partido a partido y seguir en nuestra línea, luchar como todos estos años".

"Ir partido a partido y seguir en nuestra línea, luchar como todos estos años"

En esta dirección, el defensa ha admitido sentirse "muy cómodo entrenando" con un grupo "muy fuerte" y un entrenador "de calidad". "El míster me está exigiendo para ser fuerte a nivel defensivo y es donde nos tenemos que centrar. Seguro que así los resultados vendrán", ha afirmado.

También ha explicado que "hay que trabajar mucho para merecer ser un líder", algo para lo que todavía "queda un mundo". "Antes de ser un líder hay que ser titular, voy a trabajar lo máximo en cada entrenamiento y estar disponible en cada partido".

Noche de bienvenida

El presidente del club madrileño, Enrique Cerezo, también ha anunciado que habrá una "Noche de bienvenida" para recibir a los nuevos fichajes. El acto organizado por el Atlético de Madrid será el próximo miércoles 21 de agosto a las 21:00 horas en el Cívitas Metropolitano.

