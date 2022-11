Nolito: "¿Piqué? Un jugador que no quiere estar en la Selección, no vendría"

Manuel Agudo 'Nolito', extremo internacional del Celta, destacó la importancia del papel del gol de Gerard Piqué en el estreno en la Eurocopa 2016, para dar el triunfo ante la República Checa, y aseguró que "un jugador que no quiere estar en la selección, no iría" con España.

Nolito habló con claridad sobre Piqué, después de la situación que aguantó el central catalán en los últimos meses, silbado por algunos aficionados españoles cada vez que la Roja jugaba de local, y acabar marcando un gol clave en el debut en el europeo.

"Sinceramente si un jugador no quiere estar en la selección no iría. Piqué está demostrando que quiere jugar en la selección española aunque algunos le han pitado", manifestó en rueda de prensa. "No entramos en esas cosas, nos alegramos por su gol que nos da tres puntos muy importantes porque siempre es muy importante comenzar ganando un europeo", añadió.

Rumores sobre el City: "Estoy muy centrado en la Selección"

Nolito esperaba un estreno "muy complicado" y se mostró "contento por la victoria y por tres muy importantes" que allanan el camino a los octavos de final de la competición. Está centrado únicamente en la Eurocopa y confiesa que el interés de Pep Guardiola y el Manchester City no le perturba de su objetivo.

"Me enteré ayer de la última novia pero estoy centrado en la Eurocopa y en la selección. Aunque no veo mucha prensa, me llega y estoy tranquilo. La última realidad que hay es que tengo contrato con el Celta", manifestó. Disfrutando de la Eurocopa que es "un sueño cumplido" a los 29 años de Nolito, el extremo andaluz aseguró que disfruta "al máximo cada minuto" que le da Vicente del Bosque y confía en aportar goles. "El gol llegará, no me preocupa. Ojalá ganáramos siempre 1-0 que es lo importante, ganar".