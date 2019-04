Neymar, a su nueva afición del PSG: "He venido aquí a hacer historia"

PRESENTACIÓN ANTE SU NUEVA AFICIÓN

Neymar proclamó, en su presentación ante su nueva afición del Paris Saint-Germain en el estadio Parque de los Príncipes, que ha llegado al club francés "para hacer historia"... y se golpeó en repetidas ocasiones el escudo del pecho. El PSG venció al Amiens por 2-0 con goles de Cavani y Pastore, pero el ex del Barcelona no pudo debutar y vio el partido desde la tribuna porque la liga francesa no recibió a tiempo el certificado internacional de transferencia.