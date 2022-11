El peluquero Vicenç Moretó viajará a Qatar con la Selección para cortarle el pelo a los jugadores

En la lista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar, además de los 26 jugadores, hay convocado un peluquero, Vicenç Moretó, que le cortará el pelo a nuestros internacionales durante el campeonato. Concretamente viajará a Doha el 28 de noviembre y se volverá el 1 de diciembre, justo el día del partido contra Japón, el último de la primera fase.

"Vamos a ganar el Mundial, vamos a volver con la Copa del Mundo"

Tras los enfrentamientos con Costa Rica y Alemania, Vicenç estará dos días con los futbolistas, para dejar a la Selección "niquelada" como él mismo nos ha contado en su barbería de El Raval, en Barcelona. Para Moretó es un sueño "ser el barbero oficial de la Selección Española de Fútbol" y no se lo creía cuando le dijeron que él era el elegido "llamé de inmediato a mi mujer para contárselo".

Entre los jugadores que más ganas tiene de cortarles el pelo están Pedri, Ansu Fati, Carvajal, de quien dice que va siempre impecable, y Gavi, al que le ve muchas posibilidades de "hacer algo chulo". También quiere ponerse manos a la obra con Morata, al que tilda de "muy elegante y uno de los más guapos de la Selección".

"Trencitas no hago"

Con quien va a tener un trabajo distinto es con Nico Williams, por las trenzas que luce el delantero del Athletic Club de Bilbao, un estilo que Vicenç no trabaja. "Trencitas no hago, pero si puedo repasarle el degradado, además me gusta mucho su imagen", apostilla Moretó con en los ojos ante la cita que se le avecina.

Al seleccionador, Luis Enrique Martínez, también le apetece "repasarle un poquito el corte" y sin miedo a hacerle un trasquilón, "eso no va a pasar y sé que no se enfadaría, tiene cara de buena persona". Vicenç confía tanto en su trabajo como en el de los jugadores y nos lo ha querido transmitir bien claro "vamos a ganar el Mundial, vamos a volver con la Copa del Mundo".