Modric: "Messi es el mejor de la historia, ojalá gana este Mundial"

El capitán de la selección de Croacia, Luka Modric, alabó la figura de Leo Messi, a quien considera "el mejor de la historia". El croata le deseó suerte de cara a la final del próximo domingo, después de que su selección perdiese 3-0 ante Argentina en las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

"Ojalá que Messi gane este Mundial, es el mejor jugador de la historia y se lo merece. Está haciendo muy gran Mundial, está mostrando su calidad y grandeza en cada partido", señaló el jugador en declaraciones a los medios tras el partido.

Asimismo, el croata quiso felicitar a Argentina por la victoria y confesó que quieren ir a por el tercer puesto. "Hay que recuperarse e intentar ganar el partido por el tercer puesto. Estamos tristes, esperábamos jugar una nueva final. No sucedió. Hay que felicitar a Argentina y ya está", opinó.

Críticas a Orsato

Por último, criticó la decisión del árbitro en el primer gol, al señalar penalti de Livakovic sobre Julián Alvarez. El madridista consideró "claves" dos acciones del árbitro, un córner que no les concedió y el penalti: "Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mi no era lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido", indicó.

"No ha podido ser pero bueno, hay que recuperarse e intentar ganar el partido para el tercer puesto. Estamos tristes, queríamos estar en otra final. Hay que felicitar a Argentina", dijo el jugador, que a sus 37 años puede estar viviendo su último Mundial.

Para Modric jugar el partido por el tercer puesto "no es un castigo", porque "nunca lo es jugar para Croacia". "Hemos hecho un gran Mundial y ahora hay bronce en el juego y tenemos que prepararnos, porque si lo conseguimos también es un buen éxito", dijo.