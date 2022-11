Luis Enrique se postula como presidente de España y lanza un mensaje a los políticos

Luis Enrique Martínez, seleccionador de fútbol español, ha vuelto a conectarse en su canal de Twitch "cuesta abajo y sin frenos", como él diría. Tras el empate ante la Selección de Alemania, el asturiano ha vuelto a comentar actualidad y a responder las preguntas de los aficionados a través de su streaming.

El entrenador asturiano saca pecho de la selección: "En lo que concierne a lo futbolístico, no he visto a una mejor. Con más pegada, sí. Francia y Brasil, nadie se puede asombrar de ver lo que hacen. Pero ningún miedo en tener que afrontar partidos contra ellas. Intentamos buscar los puntos positivos para reforzar a nuestro equipo". Y añade: "No hay selección que tenga una vuelta como la de España. En esto y en presión tras pérdida, España es la número 1. Y somos la selección que más veces tenemos el balón".

Además, ha aclarado dudas sobre el estado físico de Gavi, que no se ha entrenado en el día después del partido contra Alemania como consecuencia de una contusión sufrida en el partido del domingo. "He visto que preguntaban por Gavi porque no entrenó. Os aclaro que en el postpartido, a los que han jugado más de 45 min les damos libertad total. Gavi tenía un golpe en la rodilla que no tenía ninguna complicación y no le va a impedir estar en disposición".

A su vez, Luis Enrique ha hablado sobre Hansi Flick, entrenador de la selección alemana: "Él ya ha hecho en club, en el Bayern, una trayectoria de mucho nivel. es un entrenador contrastadísimo. Me cae bien porque es muy cercano. Siempre con una buena palabra, educado. Es un entrenador que en la banda es muy respetuoso. Hemos quedado para la final, como si fuéramos una pareja. Si pasáramos los dos solo nos encontraríamos en la final. Un poco de broma, un poco en serio dijimos eso". Sobre el partido contra el conjunto de Flick, destaca que "el nivel defensivo de Alemania fue superlativo".

Luis Enrique pide "sentido común" a la clase política

A Luis Enrique se le ha preguntado también sobre si se presentaría a las elecciones. "Podría ser una opción. Eso sí, si el primer año no cumplo el 50% de cosas que he dicho en campaña, lo dejo. Eso debería de ser un objetivo de nuestra clase política. No veo a ningún partido de oposición que valore algo que haya hecho bien el Gobierno. Un poco de sentido de común".

En cuanto al partido contra Japón en la última jornada de fase de grupos, Luis Enrique no quiere especulaciones: "Ya hemos analizado su selección. Jugadores de calidad, muy rápidos y dinámicos. Es una selección que nos va a presentar complicaciones. Hay muchas jugadores que juegan en la liga alemana. No será fácil, pero no queremos especular. Queremos ganar el partido a Japón". Y añade: "Vamos a intentar buscar referencias para poder ver el partido que se va a dar".