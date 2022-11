Luis Enrique: "El objetivo en el Mundial es jugar siete partidos"

Luis Enrique ha tomado la palabra desde Jordania a siete días del debut en el Mundial de Qatar 2022. El seleccionador nacional ha comparecido antes del amistoso ante Jordania y ha reconocido que el objetivo de la selección española de fútbol es llegar a la final del Mundial.

"Los objetivos que tiene España en el Mundial son los mismos que los de las selecciones mejor clasificadas en la lista FIFA. Jugar siete partidos", explicó Luis Enrique.

Pese al carácter de amistoso, Luis Enrique ha avisado que tomará buena nota de lo que ocurra este jueves ante Jordania.

"En un entrenamiento te puedes ganar la condición de titular, imagina en un partido"

"Las conclusiones que sacaré de este partido son importantes y los jugadores lo saben. En un entrenamiento te puedes ganar la condición de titular, imagina en un partido. Me ha sorprendido la selección de Jordania, vi su partido contra Kosovo y nos costó ganar allí, no va a ser fácil para nada. Nos vamos a tomar el partido muy en serio", indicó Luis Enrique.

El seleccionador nacional de España ha explicado que no ha sido él quien ha elegido el rival del amistoso de mañana y ha reiterado que elige a sus jugadores "en función de poder plasmar mi idea".

"Normalmente los seleccionadores no queremos jugar contra equipos que van a estar en el Mundial. Es la federación la que negocia contra quién jugar y a nosotros nos parece una buena idea jugar aquí, estamos más cerca de Doha. No escojo a los jugadores en función de su equipo o su edad, escojo a los jugadores en función de poder plasmar mi idea", aseguró Luis Enrique.

"Cuando me ponga a streamear tendréis material para decir lo que queráis"

El técnico asturiano ha reconocido que no va a adelantar nada de los contenidos de su novedoso canal de Twitch y ha afirmado que no tiene nada contra la prensa.

"No voy a hacer un spoiler. Estáis como sufriendo que yo voy a atacaros, no tengo nada contra la prensa. Voy a intentar trataros con educación, ya sé mi papel que llevo muchos años en el fútbol. El vídeo es la mejor forma que tengo de explicarlo, ahora tengo followers, tengo suscriptores y de todo. Cuando me ponga a streamear tendréis material para decir lo que queráis. Para mí es un experimento, abro el móvil y me salen corazones por todos lados. Igual tenía que haber empezado antes", aseguró el seleccionador nacional.

"He hecho un vídeo como me sale a mí, no pienso polemizar ni controlar, lo que diga lo diré, es una cosa nueva, un experimento. No dependo de nadie, cuando me aburra lo dejaré. Por supuesto que habrá haters, pues vivan los haters"", explicó Luis Enrique.

"No tengo nada contra la prensa. Voy a intentar trataros con educación"

Por último, el seleccionador nacional realizó una petición a la prensa.

"Voy a dar consejos. Dejar de preguntar a los jugadores cuando tienen a su entrenador en activo, no tiene ningún valor, qué va a decir un jugador. A mí me gusta mucho generar confianza en los jugadores, complicidad, no lo consigo con los 26 porque no soy ducho en la materia, pero mantener una buena relación con el jugador es importante para mí", indicó Luis Enrique.