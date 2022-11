Héctor Bellerín y el Mundial de Qatar: "Me da pena no ir pero no soportaría la carga de las 6.500 muertes"

En las últimas horas algunos jugadores y entrenadores han salido a la palestra para criticar a Qatar justo antes de que empiece el Mundial. Lo hizo Klopp hace semanas, Sampaoli hace días y hoy lo ha hecho un jugador del Barcelona que pudo ser seleccionado por Luis Enrique pero que terminó siendo uno de los muchos descartados.

Héctor Bellerín, lateral del FC Barcelona, fue galardonado como uno de los "Hombres del Año 2022" en los Premios GQ, donde aprovechó para lanzar un crítico mensaje hacia la organización del país árabe.

"No se si podría disfrutar con la carga de 6.500 fallecidos"

"El estar aquí hoy significa no estar en Qatar y no estar con la Selección. No formar parte de ello me entristece. Pero, por otro lado, hay una parte que me alegra. No sé si lograría disfrutar de la carga de 6.500 fallecidas en el proceso de construcción de un Mundial de fútbol. Personas de países como Pakistán o Bangladés. La mayoría de hombres de 30 o 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y sus familias", comenzó diciendo el ex jugador del Arsenal entre los aplausos de los asistentes.

"El fútbol vuelve a ser el reflejo de la sociedad, de la avaricia, el egoísmo. No hay límite. Seguimos agrandando todas esas cosas que nos separan. Eso sólo lleva al desencuentro y a la desigualdad. La única forma de tirar esa barrera es buscar entre nosotros la humanidad, la empatía, el amor, creer en nuestra comunidades y las redes que concluyen dentro de ello...", concluyó.

La sala se fundió en un aplauso conjunto y las redes sociales enseguida acogieron, con diferentes recibimientos, las palabras del culé. Muchos le agradecieron su valentía pero otros criticaron al jugador por su hipocresía.

Así lo hizo Mario Cortegana, periodista de 'Marca': "¿Alguien tiene las críticas de Bellerín cuando Fly Emirates era el patrocinador de su Arsenal o, más recientemente, renunciando a jugar la próxima Supercopa en un país como Arabia?", comentó.

