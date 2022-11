Hazard, sobre el gesto de Alemania en señal de protesta: "Hubiera sido mejor no hacerlo y ganar"

De la misma manera que Inglaterra, Gales, Dinamarca, Alemania, Holanda y Suiza, la selección de Bélgica renunció a que su capitán y jugador del Real Madrid, Edad Hazard, portase el brazalete 'One Love' en su primer partido del Mundial ante Canadá.

Esta decisión se tomó tras el anuncio de la FIFA de que los jugadores que lo llevaran serían amonestados con tarjeta amarilla. Al ser preguntado por esta elección de renunciar al brazalete de apoyo a los derechos LGBTQIA+, Hazard admitió sentirse avergonzado.

Alemania, afectada por la negativa de la FIFA

Alemania es una de las selecciones también afectadas por la negativa de la FIFA y envió un contundente mensaje al acusar al organismo internacional de censura. Los jugadores de 'Die Mannschaft' se llevaron las manos a la boca en el momento de la foto oficial, antes incluso que a través redes sociales se publicara una nota de prensa de la Federación para denunciar la amenaza de sanciones de la FIFA.

Hazard relacionó la derrota inesperada de los alemanes con el gesto simbólico que realizaron: "Hubiera sido mejor no hacerlo y ganar. Estamos aquí para jugar al fútbol, no estamos aquí para transmitir un mensaje político. Hay gente que es más indicada para hacerlo. Nosotros queremos centrarnos en el fútbol", dijo Hazard en declaraciones recogidas por RMC Sport.

"No me siento cómodo hablando de eso porque estoy aquí para jugar al fútbol", dijo el jugador del Real Madrid. "Nos condicionaron un poco con la amenaza de sanción. No quería comenzar el partido con una tarjeta amarilla, habría sido un problema para el resto del torneo".

"Puedo hacer mejor las cosas"

El internacional belga Eden Hazard disputó 62 minutos este miércoles en la victoria frente a Canadá (1-0) en un partido en el que se sintió "bien", a la vez que fue autocrítico al asegurar que puede "hacer mejor las cosas". "Estoy bien, pero puedo hacer mejor las cosas. No es perfecto, pero es el primer partido del Mundial. Tengo que trabajar y descansar. Físicamente estoy bien, tengo que continuar así", dijo en zona mixta.

"Los quince primeros minutos fueron muy duros, pero después mejor; como el equipo. En la primera parte difícil y luego mejor. Son tres puntos y ahora toca hacer un buen partido contra Marruecos", analizó sobre el encuentro. Un Hazard que tuvo tiempo para dedicar unas palabras a su compatriota Courtois, quien paró un penalti a Alphonso Davis. El atacante no tenía "duda" ya que "es el mejor portero del mundo".

Además, ensalzó a la selección española, quien ganó el jueves 7-0 a Costa Rica y podría ser una de sus rivales en unos posibles octavos de final. "Son muy buenos. Tienen muchos jugadores con experiencia, y jóvenes también. Es un equipo genial", comentó.