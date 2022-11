Grupo G del Mundial 2022: Selecciones, estadísticas y partidos

Comienza el Mundial de Qatar 2022. Hay un total de ocho grupos en esta fase de grupos del mundial, lo que se traduce en 32 selecciones. Los cuatro equipos que conforman el Grupo G del Mundial 2022 son Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.

Brasil quiere rememorar el espíritu de 2002

La selección de Brasil llega al Mundial de Qatar 2022 con una cosa clara: ganar su sexto mundial. La pentacampeona llega imbatida a este mundial, con un balance en la clasificación de 14 victorias y 3 empates. No obstante, hay que recordar que los últimos torneos de "La Canarinha" no han cumplido con las expectativas, cayendo en cuartos de final en el anterior Mundial y derrotada en la gran final de la Copa América frente a Argentina. Además, Brasil es la selección con estadísticas más favorables entre todas las selecciones. Entre ellas están la de más goles a favor, con 229 goles y la de más Mundiales disputados, con 22.

La selección de Brasil comienza la fase de grupos con un partido contra Serbia el jueves 24 de noviembre. Posteriormente, se mide a Suiza el lunes 28 de noviembre. El tercer y último partido es contra Camerún el viernes 2 de noviembre.

Serbia, en busca de una actuación histórica

La Selección de fútbol de Serbia está ubicada en el puesto número 21 del ranking FIFA. Aunque parezca un equipo más, se trata de uno de los mejores equipos del mundo, con una plantilla llena de talento. La selección de Serbia llegó al Mundial de Qatar 2022 después de una clasificación histórica en la que ha ganado a Portugal por 1-0 en el último minuto del partido y obligó a los lusos a jugar la repesca. El rendimiento en este 2022 de la selección de Serbia es de 14 goles a favor y 8 goles en contra.

El primer partido de Serbia en la fase de grupos del Mundial de Qatar es contra Brasil el 24 de noviembre. El siguiente de los serbios es contra Camerún el 28 de noviembre. Y por último, juega contra Suiza el día 2 de diciembre.

Suiza, el matagigantes

La selección de Suiza afronta el Mundial de Qatar dando pie a su 12º participación en una Copa del Mundo. El conjunto helvético viene de superar pruebas de alto voltaje en Europa. Quedó primero en el grupo de Eliminatorias Europeas, dejando a Italia en el segundo lugar. Y en la última Eurocopa superó por penaltis a Francia, el campeón del mundo, en octavos de final.

Suiza comienza la fase de grupos enfrentándose a Camerún el jueves 24 de noviembre. El segundo partido de los helvéticos es contra Brasil el lunes 28 de noviembre. Para terminar, el viernes 2 de diciembre se enfrenta a Serbia y pone así el broche final a esta fase de grupos.

Camerún: 'Los Leones'

La selección de Camerún tiene mucha historia en Mundiales en los últimos 40 años, a pesar de que su equipo no es el de otras épocas con Samuel Eto'o, ahora Presidente de la Federación camerunesa, como líder. En Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 no lograron conseguir ni un punto y recibieron 14 goles en seis partidos, mientras que a Rusia no tuvieron la oportunidad de ir. 'Los Leones' indomables disputaron 6 partidos en el Grupo D de las Eliminatorias africanas, donde cosechó cinco victorias y una derrota.

El primer partido de Camerún de la fase de grupos es contra Suiza el jueves 24 de noviembre. El siguiente partido de los cameruneses es contra Serbia el lunes 28 de noviembre. Para terminar, 'Los Leones' se enfrentan a Brasil, en el que será el último partido de la fase de grupos, el viernes 2 de diciembre.