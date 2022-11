Brasil - Serbia, en directo: Grupo G y resultado del Mundial de Qatar 2022, en directo (0-0)

Serbia no le teme a Brasil y buscará jugar "con inteligencia" para sumar puntos que la acerquen a octavos de final, dijo este miércoles el seleccionador serbio, Dragan Stojkovic. "El juego empieza 0-0, por lo tanto Brasil tiene chance de ganar, pero Serbia también. No tenemos miedo de ningún equipo, incluido Brasil, porque no necesitamos tener miedo de nadie", aseguró el entrenador en rueda de prensa en Doha.

Stojkovic, mundialista con Yugoslavia en Italia-1990 y Francia-1998, aseguró que sus jugadores desplegarán "el mejor fútbol" para neutralizar al poderoso ataque de Brasil, uno de los candidatos fuertes al título en Qatar 2022.