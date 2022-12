Alineaciones probables en el Argentina - Francia de la final del Mundial de Qatar 2022

Argentina o Francia, uno de estas dos potencias futbolísticas alzará este domingo al cielo de Doha el título más importante a nivel de selecciones y seguramente el más codiciado por todos y cada uno de los futbolistas: el Mundial de Fútbol.

Ambas selecciones lucharán a vida o muerte a partir de las 16 horas (España) en el Lusail Stadium por conseguir su tercera estrella mundialista. En el caso de la albiceleste sería la primera desde 1986 (lo ganó con Maradona) y para Francia sería el segundo consecutivo tras Rusia 2018. Si los galos lo consiguen igualarán la hazaña de Brasil, que alzó la Copa del Mundo en dos ediciones seguidas (1958 y 1962).

¿Quién ganará: Messi o Mbappé?

En el foco de absolutamente todas las cámaras estará un hombre, Leo Messi. El de Rosario es uno de los jugadores más grandes de la historia pero para terminar con el debate 'debe' ganar un Mundial y este será su último, será un todo o nada histórico que reunirá a millones y millones de personas frente a la televisión. Mbappé, la otra gran estrella, puede ganar su segundo Mundial de Fútbol con solo 23 años.

En la cabeza de Deschamps rondará una pregunta: ¿cómo se puede parar a Messi? Ahí estará gran parte de las posibilidades de Francia y de Argentina, ¿podrá Leo esquivar la estrategia francesa? No sabremos si Didier cambiará la formación de cara a la final, no tiene porque hacerlo pero sí está claro que necesita un plan 'antiMessi'. Eso sí, no podemos olvidar que en Francia hay un tal Mbappé al que es prácticamente imposible pararle con espacios, Giroud está en estado de gracia, Dembélé puede tener un buen día y Griezmann está siendo el MVP en la sombra.

Bajas para la final

En Francia ya se conoce la ausencia de Karim Benzema y Lucas Hernández, sin embargo, Theo Hernández y Tchouaméni no entrenaron junto a sus compañeros en la última sesión. La buena noticia para Deschamps es que el virus que ha azotado a los galos parece haber desaparecido.

En Argentina solo existe la duda de si Papu Gómez estará recuperado tras su dolencia en el tobillo.

Alineaciones probables de la final del Mundial entre Argentina y Francia

Alineación Argentina: 'Dibu' Martínez; Tagliafico, Otamendi, Romero, Molina; Mac Allister, Enzo Fernández, Paredes, De Paul; Messi y Julián Álvarez.

Alineación Francia: Lloris; Koundé, Varane, Konate, Hernández, Tchouaméni, Fofana, Griezmann; Dembélé, Mbappé y Giroud.

Horario y dónde ver la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia

El Argentina - Francia, la gran final del Mundial de Qatar, se jugará este domingo 18 de diciembre, a las 16:00 horas (horario peninsular), en el Lusail Iconic Stadium. El partido se podrá seguir en directo online en la página web de Antena 3 Deportes y consultar el resultado, los goles y la última hora de la Copa Mundial de Fútbol de 2022.