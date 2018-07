Muguruza y Carla Suárez adelantan a España frente a Paraguay

España está a un paso de vencer a Paraguay en la eliminatoria por la permanencia en el grupo II mundial de la Copa Federación de tenis después de que Garbiñe Muguruza venciera por 6-4, 5-7 y 6-4 y tras casi tres horas de esfuerzo a Montserrat González en el segundo encuentro de la serie que se disputa en Murcia y que había arrancado con Carla Suárez ganando a Verónica Cepede. Muguruza, de 24 años y número 3 del mundo, se impuso en un encuentro en el que la diferencia de ránking entre ambas jugadoras acabó pesando, pero no tanto.

Montserrat González, un año más joven y que ocupa el puesto 334 del ránking WTA, asistía al rodillo de la española, quien se puso con 4-0 a favor en menos de un cuarto de hora de encuentro. Sin embargo, a partir de ahí la decoración cambió.

La jugadora paraguaya, tirando de coraje y también de buen juego, se metió en el choque anotándose dos juegos seguidos (4-2), lo que hizo reaccionar a Muguruza, quien, con una nueva ruptura de servicio, amplió su ventaja.

Parecía que rubricaría su victoria en el primer parcial con su saque, pero lo perdió y luego González aseguró su servicio para apretar todavía más el marcador (5-4). Garbiñe sufrió para terminar de cerrar el set con un 6-4 que resume lo ocurrido sobre la pista central del Centro de Tenis de La Manga Club después de 54 minutos de contienda en un set con susto en la grada incluido, pues con 5-4 y 40-15 una mujer sufrió un desvanecimiento y tuvo que ser atendida por el personal sanitario, lo que obligó a parar el juego durante varios minutos.

El juego desde fondo de la pista estaba dejando un intercambio de golpes de mucha calidad y ahí la española no lo tuvo tan claro para imponer su toque ante una adversaria que crecía conforme iba avanzando el partido.

Partido a tres sets

Esa sensación se mantuvo en el arranque de la segunda manga, en la que González continuó haciendo un tenis de categoría frente a Muguruza y la consecuencia de ello fue que la guaraní inició el parcial arriba, 1-0, 2-1 y 3-2, siempre conservando su saque. Incluso llegó a tener un 30-40 favorable en el sexto juego, un tanteo que Garbiñe logró salvar.

La española, pese a no estar cómoda en la pista, no perdió la compostura y volteó el marcador hasta el 4-3. Ganar no iba a ser fácil y lo que sucedió en los siguientes juegos así lo confirmó. González, para alegría de los hinchas paraguayos a los que se les escuchó desde la grada, se vino arriba y su amor propio le hizo ganar el set por 5-7 tras 57 minutos.

El tercer y definitivo set del choque empezó con juego para la paraguaya, pero a partir de ahí la española se centró para cobrar una ventaja que ya no abandonaría (3-1) a pesar de que su contrincante no estaba dispuesta ni por asomo a dejar de pelear como lo había hecho hasta ese momento.

La seguridad, ahora sí, de ambas tenistas al servir hizo que se mantuviera la distancia con más o menos apuros hasta el 5-3, al que llegó con un saque directo de Muguruza. Montse González, quien jugando así subirá muchos puestos en la clasificación mundial, se situó 5-4 y con 0-30 para empatar, pero ahí emergió Muguruza para asegurar su servicio y con ello un sufrido triunfo con 53 minutos invertidos en el tercer parcial.

Con el 2-0 que refleja ya la serie, España tiene la ocasión de sentenciar mañana domingo con el partido que enfrentará a Muguruza y a Cepede desde las doce del mediodía.