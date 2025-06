Sergio Ramos, sobre Mastantuono: "El Real Madrid es el mejor sitio para ver si uno se hace crack"

Sergio Ramos, exdefensa del Real Madrid y actualmente en el Rayados de Monterrey mexicano, ha hablado antes de debutar en el Mundial de Clubes. El sevillano, una leyenda del Real Madrid, ha analizado el fichaje de Franco Mastantuono por el conjunto blanco y ha dejado claro que en el club blanco es donde mejor se puede demostrar si un jugador es o no un jugador diferencial.

"Sinceramente no lo he seguido muy de cerca, pero sí me han hablado. Tengo muchos compañeros argentinos y es un fichaje que creo que ya se ha hecho oficial por parte del Real Madrid, que apunta muchísimas maneras. Le deseo lo mejor, sobre todo teniendo un futuro en el Real Madrid. Creo que es el mejor sitio realmente para ver si uno se hace crack o no", indicó Sergio Ramos.

El defensa de Camas apunta a que en el Monterrey, su actual equipo, "hay un talento muy grande" y que el Mundial de Clubes supone "una oportunidad para decir 'aquí estamos'". La primera prueba será ante el Inter de Milán, subcampeón de Europa, en el Estadio Rose Bowl de Pasadena.

"Es un escaparate para cualquier joven que quiera acabar en Europa o en un grande. Esa fuente de motivación yo creo que hay que mantenerla viva tanto los veteranos como yo como los jóvenes", avanzó Ramos.

El futbolista sevillano también habló sobre el Real Madrid y recordó que los de Xabi Alonso siempre son favoritos en cualquier competición.

"Siempre es favorito por todo, por el nivel que tiene y la mentalidad que poseen, que lleva muchos años implantada (...) es el mejor del mundo" y la llegada de Xabi Alonso como entrenador "será un refuerzo interesante que ayudará bastante en esta nueva etapa", apostilló.

"Siempre es bonito medirse a compañeros que han sido prácticamente hermanos"

"Hay una parte emotiva, sentimental y melancólica cuando se habla del Real Madrid en mi vida y, en ese sentido, pensar en una semi o cuartos cuando estamos todavía en una fase de grupos sería adelantarnos, pero los duelos siempre son bonitos cuando son reencuentros con antiguos compañeros", explicó el sevillano.

Para Ramos, lo mejor sería no cruzarse con su antiguo club para ahorrarse un disgusto, "pero siempre es bonito medirse a compañeros que han sido prácticamente hermanos", admitió.

Sobre los cuatro meses que lleva con los rayados, ha puesto de relieve que México le ha tratado "extraordinariamente bien", y le han dado "un servicio único desde el cariño, desde la profesionalidad y desde el propio club".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com