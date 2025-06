El piloto de rallies Javi Villa recorre los lugares más emblemáticos de Oviedo con su coche

La aspiración de Oviedo para ser Ciudad Europea del Deporte 2026 se ha visto refrendada por una presentación espectacular a cargo del piloto Javi Villa. Con el mismo coche que compite en el Campeonato de Europa de Rallies el asturiano ha recorrido los lugares más emblemáticos de la capital ovetense.

El punto de partida ha sido la Plaza de la Catedral y de ahí a la Plaza de la Escandalera donde un escanciador de sidra "se ha jugado la vida", a apenas ocho centímetros le ha pasado el morro del coche. Una escena que Javi Villa pensó que no se podría hacer al no encontrar a nadie que se atreviera, hasta que se le ocurrió liar a un amigo que no pudo decir que no: "te tocó ponerte ahí".

El Carlos Tartiere sueña con devolver a Oviedo a la Primera División

En el Estadio Carlos Tartiere su unieron a la fiesta la gimnasta Eugenia Onopko y el futbolista Álex Cardero, que hizo una increíble pared con una de las ruedas al paso de Villa por los aledaños de un campo de fútbol que sueña con volver a ser de primera la temporada que viene, y Javi les ha mandado un mensaje de ánimo: "se lo merecen, que vuelva a haber un equipo asturiano en primera sería muy bueno para todos".

"El momento más difícil fue rodear a Javi Alonso subido al barril de sidra"

Antes de encaminarse hacia el Naranco el Real Oviedo Rugby retó a Javi Villa a una melé donde las fuerzas estuvieron muy igualadas. Luego, el momento más delicado, cuando sobre un barril, Javi Alonso, el Campéon de Europa de Bike Trial, era rodeado a toda velocidad, sin apenas espacio entre el coche y él. Desde lo más alto del monte, junto al monumento del Sagrado Corazón, la majestuosa vista sobre Oviedo le puso el punto final a un maravilloso viaje donde el deporte fue el motor de esta visita única.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com