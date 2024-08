Muere Sven-Göran Eriksson a los 76 años

El fútbol inglés y mundial están de luto por la muerte del exentrenador sueco Sven-Göran Eriksson (Sunne, 1948) a los 76 años. En enero de 2024 le diagnosticaran cáncer de páncreas en fase terminal y los médicos le aseguraran que, "en el mejor de los casos", le quedaría un año de vida. Su familia ha puesto el siguiente y escueto comunicado en su página web:

"Después de una larga enfermedad, SGE (Sven-Göran Eriksson) falleció durante la mañana en su casa rodeado de familiares. Los dolientes más cercanos son la hija Lina; su hijo Johan con su esposa Amana y su nieta Sky; su novia Yanisette con su hijo Alcides; su hermano Lars-Erik con su esposa Jumnong. La familia pide respeto por su deseo de guardar luto en privado y no ser contactados".

La dilatada carrera de Eriksson en los banquillos comenzó en 1977 en el Degerfors, antes de llegar a un Gotemburgo sueco donde ganó la Liga y la Copa suecas y una Copa de la UEFA en 1981. Después dio el salto al Benfica, con el que logró tres ligas y de ahí pasó a Italia, donde desarrolló la mayor parte de su carrera en clubes como el Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio, con el que obtuvo una liga, varias copas y otra UEFA. Eriksson pasó también por el fútbol inglés (Manchester City, Leicester).

Primer seleccionador extranjero de Inglaterra

El técnico sueco se convirtió en 2001 en el primer seleccionador extranjero de Inglaterra que dirigía a los 'Tres Leones' en los Mundiales de 2002 y 2006 y en la Eurocopa de 2004. También estuvo al frente de los conjuntos nacionales de México, Costa de Marfil y Filipinas, además de probar en las ligas china y tailandesa.

El exentrenador sueco Sven-Goran Eriksson impactó al mundo del fútbol tras desvelar el pasado enero en una entrevista a la emisora pública Radio de Suecia que padecía un cáncer incurable y que le quedaba un año de vida o menos.

"Tengo una enfermedad que es grave. En el mejor de los casos un año, en el peor de los casos tengo mucho menos"

"Tengo una enfermedad que es grave. En el mejor de los casos un año, en el peor de los casos tengo mucho menos. Es imposible decirlo exactamente, así que es mejor no pensar en ello. Pensé que estaba completamente sano pero de repente tuve un pequeño derrame cerebral, me caí y mis hijos me llevaron al hospital", explicó el extécnico.

"Después de un día de examen me dijeron que había tenido cinco pequeños derrames cerebrales, pero me dijeron 'no hay problema, te recuperarás al 100%', pero lo peor es que dijeron que tengo un cáncer del que no pueden operarme", detallaba el exentrenador de Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria o la selección inglesa.

"Dijeron que me darían tratamiento y medicamentos para tratar de vivir el mayor tiempo posible. Tengo ese diagnóstico y lamentablemente no pueden operarme. Cuando recibes un mensaje como ese, valoras cada día y eres feliz cuando te despiertas por la mañana y te sientes bien, Así que eso es lo que estoy haciendo", se sinceró Sven-Goran Eriksson.

Cumpió su sueño 'red'

Sven-Göran Eriksson también contó su amor por el Liverpool y reconoció que siempre había deseado entrenar al conjunto red: "Soy seguidor del Liverpool, así que siempre he deseado ser su entrenador", explicó el veterano extrenador.

Poco después, el Liverpool confirmó que Eriksson podría cumplir su sueño y dirigir al conjunto red el pasado 23 de marzo, cuando se sentó en el banquillo de Anfield para dirigir a las leyendas del equipo inglés ante las del Ajax de Ámsterdam en el partido benéfico anual de la LFC Foundation.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com