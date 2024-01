Sven-Goran Eriksson: "En el mejor de los casos tengo un año de vida y en el peor, menos"

El exentrenador sueco Sven-Goran Eriksson ha impactado al mundo del fútbol tras desvelar en una entrevista en la emisora pública Radio de Suecia que padece un cáncer incurable y que le queda un año de vida o menos.

"Tengo una enfermedad que es grave. En el mejor de los casos un año, en el peor de los casos tengo mucho menos. Es imposible decirlo exactamente, así que es mejor no pensar en ello. Pensé que estaba completamente sano pero de repente tuve un pequeño derrame cerebral, me caí y mis hijos me llevaron al hospital", explicó el extécnico de 75 años.

"Después de un día de examen me dijeron que había tenido cinco pequeños derrames cerebrales, pero me dijeron 'no hay problema, te recuperarás al 100%', pero lo peor es que dijeron que tengo un cáncer del que no pueden operarme", detalla el exentrenador de Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria o la selección inglesa.

"Dijeron que me darían tratamiento y medicamentos para tratar de vivir el mayor tiempo posible. Tengo ese diagnóstico y lamentablemente no pueden operarme. Cuando recibes un mensaje como ese, valoras cada día y eres feliz cuando te despiertas por la mañana y te sientes bien, Así que eso es lo que estoy haciendo", se sinceró Sven-Goran Eriksson.

La dilatada carrera de Eriksson en los banquillos comenzó en 1977 en el Degerfors, antes de llegar a un Gotemburgo donde ganó la Liga y la Copa suecas y una Copa de la UEFA en 1981. Después, pasó por el Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio donde ganó siete títulos y llamó la atención de la selección inglesa.

El técnico sueco se convirtió en 2001 en el primer seleccionador extranjero de Inglaterra que dirigía a los 'Tres Leones' en los Mundiales de 2002 y 2006 y en la Eurocopa de 2004. Eriksson fue también seleccionador nacional de México, Filipinas y Costa de Marfil.