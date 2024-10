Muere Gonzalo, futbolista alevín del Club Atlético Central: "El vacío que deja..."

El fútbol andaluz ha recibido en las últimas horas la trágica noticia de la muerte de Gonzalo, un futbolista alevín del Club Atlético Central, equipo situado en Sevilla y cuya sede está prácticamente al lado del estadio Benito Villamarín.

De momento no se conocen las causas del fallecimiento del joven de entre 10 y 11 años, pero su propio club sí emitió un comunicado en la tarde de este domingo para dar más detalles del joven futbolista.

"Incluso en los momentos más oscuros"

"Con profundo pesar, desde el Club Atlético Central queremos comunicar el fallecimiento de Gonzalo, uno de nuestros jugadores de la categoría Alevín, en el día de hoy. Como no puede ser de otra forma, nuestras palabras y nuestros corazones están con su familia, amigos y todos los que tuvieron el privilegio de conocerle.

En estos momentos de tristeza, queremos transmitir nuestro más sincero pésame y acompañar a todos sus seres queridos para que el vacío que deja su partida sea tan inmenso como lo es el legado de alegría, esfuerzo y compañerismo que siempre mostró dentro y fuera del campo.

En el fútbol, como en la vida, aprendemos a ser equipo, a apoyarnos mutuamente y a levantarnos ante las adversidades. Aunque hoy sentimos una profunda pérdida, también sabemos que cada paso que dio, cada parada y cada sonrisa que compartió, seguirán presentes en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de compartir con él.

Hoy, más que nunca, nos unimos como una gran familia, recordando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía. Nuestro jugador estará siempre en el corazón del Club Atlético Central, su espíritu nos acompañará en cada partido, en cada entrenamiento, y en cada momento de esfuerzo compartido.

Que su memoria nos inspire a seguir adelante, unidos y fuertes, sabiendo que cada paso que damos juntos nos hace más grandes, como personas y como equipo.

Descansa en paz, querido Gonzalo. SIEMPRE SERÁS UNO DE LOS NUESTROS".

Al comunicado del conjunto sevillano se han unido muchos otros de la comunidad andaluza como el Xerez, RCD Nueva Sevilla, JD Bormujos...

Otro futbolista, de 34 años, muere en pleno partido

Desafortunadamente, el jugador Alexis Lescaille, de 34 años, también perdió la vida el pasado viernes después de no poder superar un colapso que sufrió hace una semana en pleno partido. Tal y como ha informado su equipo este fin de semana, el AS Châtaigneraie -de la quinta división francesa-, Lescaille sufrió un aneurisma mientras disputaba un encuentro y no pudo recuperarse.

