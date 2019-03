Mourinho: "Hazard fue mejor que Cristiano la temporada pasada"

Además, el preparador portugués pidió más protección en la Premier League para Hazard, quien el año pasado "tuvo suerte de que no le rompieran la rodilla".

"En la Premier, Eden tuvo mucha suerte de no acabar con una pierna rota. Se podría haber lesionado muchas, muchas veces. He visto a una gran cantidad de futbolistas romperse el tobillo o la pierna por entradas menos duras", señaló.

"No quiero dar nombres porque la temporada ya terminó y ahora queremos empezar de nuevo. No quiero decir el señor A, el señor B o el señor C, pero sí hubo algunas entradas desmesuradas. Quiero que le protejan más", sostuvo Mourinho.

¿Messi, Cristiano o Hazard?

Cuestionado sobre las comparaciones entre Hazard, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, el entrenador del Chelsea dijo que "todo depende de la temporada que tenga cada uno". "Tienen que ganar títulos, ¿no? El fútbol sin títulos no es nada. Todo depende del año que tenga cada uno", indicó.

"Messi ganó el triplete y llegó a la final de la Copa América. Tuvo una temporada fantástica, tanto él como su equipo. A mí no me gustan los jugadores y entrenadores que buscan ganar trofeos sin su equipo", subrayó Mourinho.