El monumental cabreo de Maradona con unos niños al pedirle un autógrafo: "Si siguen gritando '¡Diego!' me voy a la mierda"

Diego Armando Maradona vuelve a ser el centro de las críticas. El exjugador de fútbol y actual entrenador del Gimnasia de La Plata ha protagonizado unas polémicas imágenes que han circulado como la pólvora a través de las redes sociales. Un grupo de niños reclamaba un autógrafo del exfutbolista desde la grada cuando se produjo el monumental cabreo del argentino.

Maradona se acercó en un primer momento tranquilo a los niños y comenzó a firmarles autógrafos en papeles y camisetas. Los pequeños, fruto de la emoción, gritaban constantemente el nombre del exfutbolista cuando, de repente, para sorpresa de todos, el argentino dejó de firmar y con un monumental enfado comenzó a gritar a los niños.

"Escúchenme una cosa. Si siguen gritando me voy a la mierda. Yo estoy acá respetándoles a ustedes, ustedes respétenme a mí. No se lo digo más. La próxima vez que dicen "Diego, Diego, Diego" me voy, no tengo ningún problema", comentó el argentino. Los niños se quedaron atónitos ante lo ocurrido y posteriormente, fueron algunos de los periodistas los que pidieron silencio a los pequeños para que el exfutbolista no volviese a regañarles.

Un suceso que ha sido muy criticado por los seguidores en las redes sociales. Muchos de ellos aseguran que no es la primera ocasión que Maradona responde de esta forma cuando los aficionados le piden autógrafos. Sin embargo, otros defienden al exjugador asegurando que lo hizo para poder atender a todos de la mejor forma posible.