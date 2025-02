Montse Tomé, sobre la ausencia de Jenni Hermoso en la lista: "No hay ninguna puerta cerrada, es un tema deportivo"

Montse Tomé, seleccionadora nacional, ha facilitado este miércoles la lista de convocadas para los partidos ante Bélgica e Inglaterra, correspondientes a la fase de grupos de la Liga de Naciones, y ha asegurado que ninguna jugadora tiene la puerta cerrada, en referencia a la ausencia de Jennifer Hermoso.

"Es la primera ventana del año, tenemos muchas ganas de los partidos y lo que ha pasado está semana en cuanto al juicio me expresé allí, estamos en un contexto diferente. No es definitivo, se ha especulado mucho sobre eso y no hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora a la selección, todas las jugadoras que demuestren con trabajo que quieren estar en la selección. No hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora. Son las 23 mejores futbolistas que pueden estar, es un tema deportivo", ha indicado Montse Tomé ante las ausencias de Jenni Hermoso y la no convocatoria de Mapi León.

La seleccionadora nacional ha admitido que el equipo ha estado "expuesto" en muchas ventanas, pero han sido "profesionales".

"No es agradable para nadie (el juicio sobre el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso). Este equipo ha estado expuesto y hemos tenido la capacidad para pensar en fútbol y ser una selección profesional. Es una virtud como equipo y lo volveremos a hacer", aseguró Tomé en Paiporta (Valencia), la zona cero de la DANA donde decidió dar la convocatoria.

La seleccionadora, que tuvo que declarar en el juicio esta semana, reconoció que "han sido días diferentes para mí, no es agradable estar en esta situación. Se me reclamó para explicar las cosas y eso hice".

Montse Tomé explicó que respeta "todas las opiniones" y quiso mantener "el mensaje de equipo, de unión y entendernos", en referencia a declaraciones como la de Alexia Putellas, que no se mostró de acuerdo con la no convocatoria de Jenni Hermoso tras el beso.

"Es una opinión personal, puedo respetar y entender que tenga una opinión de su compañera, amiga y esto es algo que se ha salido un poco de contexto y no nos tiene que influir en lo que somos como equipo y como selección. Debemos centrarnos en los partidos que vienen", ha recalcado Montse Tomé.

"Lo que espero es que seamos España, cuidar los detalles a nivel internacional que te permiten estar en el partido o quedarte fuera. Los últimos cuatro amistosos nos han dado un plus, nos han reforzado en confianza, nos han hecho creer en las posibilidades que tenemos y ver que podemos seguir mejorando", indicó el seleccionador nacional.

Sobre la vuelta de Irene Paredes, la seleccionadora apuntó que "es una futbolista que lleva mucho tiempo en la selección, lleva trabajando conmigo y parte del cuerpo técnico mucho tiempo, la conozco muy bien. Ha respondido desde el campo con trabajo que quiere seguir estando en la selección, sabemos sus cualidades y calidades".

Tomé, sobre la acción de Mapi León: “Espero que se llegue a un entendimiento”

Por último, Montse Tomé ha dado su opinión sobre lo ocurrido con Mapi León y Daniela Caracas, apuntado que espera que se llegue “a un entendimiento” y que “todo se aclare”

"Mi opinión tampoco es algo que pueda decir nada. Estamos en un contexto con niños y niñas y no voy a valorar este tipo de situaciones. Son temas que ya han pasado", apuntó Montse Tomé.

