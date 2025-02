¿Hay delito de agresión sexual en el tocamiento de Mapi León a Daniela Caracas?

Continúa la polémica por el tocamiento en la zona íntima de una jugadora del Barcelona a otra futbolista del Espanyol en el derbi catalán del pasado domingo: después de un forcejeo, Mapi León tocó con la mano los genitales de Daniela Caracas. El Espanyol ha denunciado ese hecho y la jugadora, por su parte, estudia si ella también hace lo mismo. El club perico ha tildado la acción de "inaceptable": "No debe pasar desapercibida".

""Un tocamiento que fuera fortuito, como en este caso, no estaría dentro en principio de esta agresión sexual"

En cuanto a la entidad azulgrana, también ha emitido un comunicado en el que su futbolista lo niega todo; dice que no hubo tocamiento, ni intención, y que simplemente le tocó la pierna después de un encontronazo para decirle "qué te pasa". Cree que todo es una campaña para dañar su imagen "para otros objetivos que se hacen evidentes en la semana en la que estamos", en clara referencia al juicio contra Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso.

Ahora, aunque no haya denuncia, la Fiscalía puede actuar, pero más adelante la víctima sí debe denunciar para que el procedimiento continúe: "Un tocamiento que fuera fortuito, como en este caso, no estaría dentro en principio de esta agresión sexual; tendría que ser un tocamiento con ánimo, con intención", explica el abogado Carlos Lacaci en Antena 3 Noticias.

El Espanyol responde a Mapi León

La responsable del fútbol femenino del Espanyol, Dolors Ribalta, ha respondido hoy por su parte al comunicado de la jugadora del Barcelona Mapi León. Afirma que las imágenes son "clarísimas" y, por lo tanto, califica lo ocurrido de "inadmisible".

Ribalta ha asegurado que el vídeo del partido no permite debate: "Lo ha visto todo el mundo y no deja espacio para la duda". La dirigente blanquiazul ha apuntado que la sociedad "afortunadamente" ha avanzado y ya no se encuentra "en la época de Míchel y Valderrama".

La referencia de Ribalta se remonta al 8 de septiembre 1991, cuando Míchel, futbolista del Real Madrid, tocó los genitales a Valderrama, jugador del Valladolid durante el partido. Entonces, aquella la imagen dió la vuelta al mundo.

"Es un tema de respeto y de dignidad"

"No es un tema de colores, es un tema de respeto y de dignidad", ha añadido la responsable del fútbol femenino del Espanyol.

Por otra parte, Dolors Ribalta ha mostrado todo su apoyo a la colombiana Daniela Caracas y no ha descartado una denuncia: "Actuaremos en función de lo que la jugadora nos pida y estaremos a su lado en todo momento. Queremos que se recupere y frenar los insultos que está recibiendo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com