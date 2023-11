Montse Tomé: "A la Asamblea de Rubiales no quería ir y se me obligó"

Montse Tomé, seleccionadora de fútbol femenino, fue entrevistada este lunes en RadioEstadio Noche de Onda Cero. La entrenadora asturiana repasó sus complicados comienzos en el puesto de seleccionadora nacional en sustitución de Jorge Vilda y en plena crisis por el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso y con las jugadoras en pie de guerra exigiendo cambios en la estructura de la RFEF.

"Con ellas no hay ningún problema que ellas puedan decir ni que yo pueda decir y siempre han tenido conmigo y hemos tenido con ellas una relación profesional y de respeto. Aquí ha habido la situación que todos sabéis y cada uno pues hemos podido reaccionar de la mejor manera ayudándolas y ha sido lo correcto", indicó Montse Tomé.

La seleccionadora denunció que se publicaron muchas cosas que no eran verdad como "las dudas de la confianza de las jugadoras, las dudas de la continuidad en el cargo y eso es algo que yo no sentía y no lo sentía y tampoco era cierto, pero al final los medios que lo hicieron decidieron sacarlo. Es algo que tampoco puedo controlar".

"Mi familia lo ha pasado mal por cosas que se han dicho de mí que no son ciertas, las jugadoras nunca tuvieron dudas sobre mí, siempre tuve su confianza", indicó la entrenadora asturiana en los micrófonos de RadioEstadio de Onda Cero.

La actual seleccionador fue una de las señaladas durante la polémica comparecencia de Luis Rubiales en la sede de la RFEF, cuando el granadino se negó a dimitir y lanzó varios mensajes muy polémicos sobre todo lo ocurrido tras la final del Mundial. Montsé Tomé, que tuvo que explicar por qué aplaudió durante el polémico discurso del granadino, quiso aclarar que ella fue obligada a estar allí.

"No quería ir a aquella Asamblea; cuando se me obligó a ir hice lo que me obligaron a hacer, por eso el comunicado después", explicó Montse Tomé en Onda Cero.

La actual seleccionadora dejó claro que no ha vuelto a hablar con Jorge Vilda tras la salida de éste del cargo y su ascenso al puesto de seleccionadora. Además, Montse Tomé valoró la llegada de Markel Zubizarreta como nuevo director de fútbol femenino de la RFEF.

"Creo que puede ayudar mucho en la organización del fútbol femenino en la Federación. Es una persona que tiene mucha experiencia y nos va a ayudar muchísimo en muchos aspectos", explicó Tomé.

Por último, la seleccionadora nacional habló sobre Jennifer Hermoso y celebró que se le vuelva a ver sonreír sobre el césped.

"Ya hemos dicho que ella dentro del campo es la más feliz del mundo y encantada de verla sonreír y entrenar de la manera que lo hace", concluyó Montse Tomé.