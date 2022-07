Monchi, sobre la venta de Koundé: "Llegamos a un acuerdo con el Chelsea, pero la mejor oferta fue la del Barcelona"

La llegada de Jules Koundé ya es oficial a falta de los últimos flecos, como el reconocimiento médico. El culebrón sevillista de este verano en el que se han visto implicados tanto el Chelsea como el Barcelona ha acabado con el central francés vestido de azulgrana.

Monchi aseguró que en el comienzo del mercado hubo "más pretendientes" y quiso aclarar por qué el defensa, cuando parecía ya firmado por los londinenses, acabó recalando en el Barça y dando un nuevo e importante paso en su carrera.

"Había más pretendientes en el inicio del mercado que al final y el que se ha quedado es, sobre todo, el Chelsea. Llegamos a un acuerdo con ellos el jueves de la semana pasada, tanto el club como el jugador", apuntó Monchi.

"Esto del fútbol nunca te deja de sorprende. Cuando estaba todo cerrado, hubo dudas en el Chelsea, no en la calidad de Jules sino en su ubicación dentro de la plantilla. El fin de semana se paró todo y en ese tira y afloja apareció el Barcelona, que por primera vez, y esto es importante, contacta con nosotros el lunes", añadió.

El Barça mejora su oferta

Ese primer acercamiento de los blaugranas no satisfizo a la directiva del Sevilla. Las cifras no alcanzaban lo esperado por una de sus estrellas y, después de un duro trabajo en las negociaciones y de la subida de la puja por parte de los catalanes, se llegó a un acuerdo que supone "la venta más importante" de la historia del club hispalense y con "la mejor oferta posible".

"Vendimos con la mejor oferta posible y al club que apostó de verdad por Koundé"

"Hicieron una oferta inferior a lo esperado, pero tras trabajarla con un esfuerzo importante, se alcanzó una cantidad que supone nuestra venta más importante, por la cifra y también por el momento", aseguró sobre los 50 millones fijos y 10 en variables que ingresarán por Koundé.

"Somos un club que tiene un modelo de negocio y no podemos obviar que se basa en vender y generar plusvalías. No hay que vender todo y estos dos años decidimos no vender, pero este año creo que hemos vendido con la mejor oferta posible, al club que ha apostado de verdad por él y estoy satisfecho de lo que ha ocurrido", comentó Monchi.

Cubrir las bajas en el equipo

Con esta sonada salida y la marcha de Diego Carlos al Aston Villa hace ya dos meses, el Sevilla contará con más de 80 de millones de euros que servirán para cuadrar el balance de cuentas y acometer nuevos fichajes. Nada nuevo para Monchi y los sevillistas, acostumbrados a perder a sus piezas y reemplazarlas con otras que acaban siendo codiciadas por los grandes de Europa.

Ahora, la pérdida de su pareja de centrales titular deja un hueco en la zaga, donde tendrán que cubrir también la ausencia de Ludwig Augustinsson. Por ello, Monchi confirma que llegarán próximamente "un central y un lateral izquierdo".

"Trabajamos e intentamos ser lo más eficaces posible con la capacidad limitada que tenemos de inversión. No andamos sobrados, pero con esa capacidad y acotándonos a la normativas de LaLiga, queremos traer un central y un lateral izquierdo lo antes posible. Espero que la semana que viene puedan estar ya esas posiciones cubiertas", concluyó.