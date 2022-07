Koundé: "El Sevilla es un gran club, pero el Barcelona es un paso más en mi carrera"

A primera hora de la tarde saltaba la noticia: Jules Koundé es nuevo jugador del Barcelona. El Sevilla y el club azulgrana han cerrado un acuerdo para el traspaso del defensa francés.

Su llegada supone el sexto refuerzo para Xavi Hernández, una de las claves en la llegada de Koundé al Camp Nou. Y es que el jugador ha reconocido, en sus primeras declaraciones a los medios oficiales del Barcelona, que el técnico catalán le convenció.

"Xavi tiene gran parte de culpa, he hablado varias veces con él, me ha ilusionado mucho su discurso, las conversaciones fueron muy fluidas, vemos el fútbol de la misma manera", indicó Koundé.

El futbolista francés también ha reconocido que su fichaje por el Barcelona es un "paso más" en su carrera a nivel deportivo.

"Estoy muy orgulloso, agradecido, ilusionado porque llego a un club muy grande, con un equipo que también es así. Tengo muchas ganas de empezar a jugar, de unirme, encontrar los compañeros y hacer lo máximo. El Sevilla es un gran club, pero el Barcelona es un paso más en mi carrera, sobre todo a nivel deportivo", aseguró Koundé.

Koundé: "Soy un futbolista dinámico, con mucha energía"

"Soy un futbolista dinámico, con mucha energía, con buena vida para sacar el balón y defender. Pero sobre todo me dejo todo en el campo", se definió el propio Koundé. "Voy a escuchar, aprender y hacerlo lo mejor posible", afirmó el defensa galo.

Por último, Jules Koundé desveló la razón de su celebración cuando anota un gol.

"Mi celebración en los goles es porque me encanta el baloncesto y, sobre todo, Kobe Bryant y es un homenaje para él", desveló Koundé.