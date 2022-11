Modric no jugará contra España por su lesión en el aductor

El jugador de la selección croata Luka Modric no jugará contra España el próximo martes (21.00 horas) en la tercera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa por culpa de un "desgarro en el aductor" que le obligará a guardar reposo para poder disputar los octavos de final.

"La situación de Modric no es muy buena. Ha sufrido un desgarro del aductor y me temo que no podrá jugar en el próximo partido. Será mejor que descanse y esté recuperado para los octavos de final", indicó Boris Nemec, médico de la selección croata, en declaraciones a la televisión pública del país HTV.

"Lo mejor es que Modric descanse y pueda recuperar el músculo que ahora tiene hinchado. Necesitamos varios días y para España quedan sólo tres. Eso no será suficiente", añadió sobre el centrocampista del Real Madrid, que se tuvo que retirar este viernes a los 62 minutos del terreno de juego.

Con su presencia, Croacia vencía 2-0 a la República Checa y tras su sustitución el conjunto ajedreazado acabó cediendo el empate. Croacia peleará con España el próximo martes por certificar su presencia en octavos. En caso de ganar a la 'Roja' lo haría incluso como primera de grupo.