Modric, casi descartado para jugar el Croacia - España

El internacional croata del Real Madrid Luka Modric podría no poder jugar el partido Croacia-España debido a una lesión que sufrió en el partido contra Chequía, según el médico de la selección croata.

"La situación no es muy buena. Ha sufrido un esguince del aductor y me temo que no podrá jugar en el próximo partido. Será mejor que descanse y esté dispuesto para los octavos de final", declaró a la televisión pública croata HTV el médico de la selección croata, Boris Nemec.

Explicó que Modric tiene hinchado y doloroso el músculo del aductor. "Son necesarios varios días para que eso se calme, y hasta el partido con España tenemos solo tres o cuatro días. Eso no será suficiente", evaluó Nemec.

Después de liderar 2-0 contra Chequía gracias a goles de Ivan Perisic e Ivan Rakitic, Croacia recibió dos tantos de su rival después de la salida de Modric en el minuto 62, de modo que el partido terminó con empate 2-2.