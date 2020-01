Mila, madre de la modelo Luisa Kremleva: "Es mentira, mi hija no está detenida. Fue a recoger una notificación"

Mila, la madre de la modelo Luisa Kremleva, ha defendido la versión de su hija respecto a la denuncia presentada contra el futbolista Theo Hernández y ha asegurado en 'Espejo Publico' que es mentira que su hija fuera detenida.

"Es mentira, mi hija no está detenida. Fue a recoger una notificación. Estamos cansadas de tanta mentira. No queremos saber nada más. La notificación es una cosa privada. Vamos a defendernos y no es como lo dicen los medios de comunicación", denunció Mila.

"Yo lo que he visto son lesiones de mi hija. Me duele mucho lo que están diciendo"

La madre de la modelo defendió que van a "luchar por la verdad" y que todo está en manos de su abogado.

"Sabe cuántos moratones tenía mi hija. Yo lo que he visto son lesiones de mi hija. Me duele mucho lo que están diciendo. Estaba llena de moratones y arañazos. Es patético seguir hablando con lo que ha sufrido la niña. Con el tiempo se va a saber la verdad", concluyó Mila.

¿Una denuncia de violación falsa?

'Espejo Público' informa, citando al 'Diaro Sur' de Málaga, la modelo hispano-rusa habría sido detenida con el objetivo de entregarle el mandato judicial de la Fiscalía, que le imputa simulación de delito.

La modelo Luisa Kremleva denunció hace dos años al exfutbolista del Real Madrid Theo Hernández por una supuesta agresión. La denuncia fue desestimada ante la sospecha de que la acusación fuera falsa y ahora ha sido detenida.