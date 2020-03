Mijatovic, tras la muerte de Lorenzo Sanz con coronavirus: "Estoy muy triste, nos unía una gran amistad"

Pedja Mijatovic siempre será el jugador de Lorenzo Sanz. Es el hombre del gol de la Séptima, con el que siempre mantuvo una gran relación. El serbio no ha perdido al presidente, sino a uno de sus mejores amigos. Antena 3 Deportes ha hablado con él tras la muerte del expresidente con coronavirus a los 76 años.

Mijatovic fue el autor del gol que puso color a las Champions del Real Madrid: "Estoy muy triste, todavía no me hago a la idea de que no hablaré más con él. Fue el presidente que me fichó en el año 96 y desde entonces hasta ayer nos unió una gran amistad".

Cuando todo pase, esperan despedir a Lorenzo Sanz como se merece: "Muy orgulloso de formar parte de una gran época, de una gran generación que hizo Lorenzo. El mérito lo tiene él. He hablado con Fernando (su hijo) en todos estos días. Le considero mi hermano".